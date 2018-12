Bí quyết học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hiệu quả

Top 3 chương trình MBA tốt nhất Việt Nam / Lợi ích vàng khi học MBA tại Đại học FPT / Học MBA theo cách của Đại học Harvard

Ông Hà Nguyên - Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh FSB chia sẻ những kinh nghiệm giúp học viên cao học có thể ứng dụng kiến thức vào thực tế thay vì "chữ thầy trả cho thầy" sau khóa học.

Chủ động chuẩn bị trước môn học

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) là chương trình dành cho những người đã có kinh nghiệm nhất đinh, do vậy biết mình muốn gì từ chương trình và từng chuyên đề (Focus) là một yếu tố quan trọng.

Trước khi học về chuyên đề nào đó, học viên cần đọc trước xem mục tiêu của chuyên đề là gì, có khác biệt so với mục tiêu ban đầu của mình hay không. Nếu những vướng mắc về chuyên môn bạn đang tìm kiếm chưa được giải đáp, thì nên chủ động trực tiếp trao đổi với giảng viên, trợ lý lớp học. Các bạn cùng lớp cũng là một nguồn kiểm chứng quan trọng.

Ngoài các tình huống do giảng viên đưa ra, mỗi học viên MBA nên có sổ ghi chép riêng và đưa ra các tình huống mà mình gặp phải trong môi trường làm việc để cùng giải quyết.

Tích cực tham gia các hoạt động

Bạn bè là một trong những mục đầu tiên mỗi học viên cần quan tâm gây dựng. Không chỉ hoạt động trên lớp như thảo luận, làm bài tập nhóm, nghiên cứu thị trường..., việc tham gia các hội thảo chuyên đề, gặp gỡ các chuyên gia, bạn học ở lớp khác, khóa khác, dã ngoại, kiến tập tại các công ty cũng hỗ trợ cho học viên hoàn thiện tri thức, tích lũy kinh nghiệm và quan hệ phục vụ cho công việc sau này.

Mỗi học viên học cao học ở FSB phải tham gia ít nhất 10 hội thảo quản trị, nhưng bạn có thể đăng ký tham gia nhiều hơn. Những hội thảo này thường có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, nhà lãnh đạo hàng đầu nên đây là cách cập nhật kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ họ.

Để tham dự có hiệu quả vào các hoạt động trên, bạn cần có tâm lý cởi mở, sẵn sàng chấp nhận các ý kiến và tính cách khác biệt nhằm khuyến khích những người khác đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức của mình.

Thực hành với các tình huống thực tế

Tình huống có thể do giảng viên chuẩn bị trước hoặc do các học viên mang tới lớp để thảo luận.

Cao học là chương trình dành cho những người có kinh nghiệm và làm việc trong môi trường kinh doanh, quản lý. Từ năm 2016, chương trình MBA tại FSB được thiết kế để tạo cơ hội cho học viên xử lý ít nhất 100 tình huống trong suốt thời gian học tập. Với thời gian eo hẹp, học viên phải biết tận dụng thời gian trên lớp. Bạn khó có thể tham gia sâu vào việc thảo luận nếu không có sự chuẩn bị.

Chuẩn bị trước các tình huống, tích cực tham gia vào các hoạt động của chương trình học sẽ giúp học viên tích lũy kiến thức và kinh nghiệm.

Làm chủ các kỹ năng và công cụ

Trong chương trình học, giảng viên sẽ giới thiệu các mô hình, công cụ khác nhau để áp dụng vào việc phân tích thị trường, số liệu, tổ chức... Làm chủ các kỹ năng, công cụ không chỉ là việc làm quen với nhiều loại “vũ khí” trong từng chuyên đề. Vấn đề là học viên phải luyện tập để sử dụng thuần thục, và biết dùng một cách có hiệu quả ở mỗi hoàn cảnh và môi trường khác nhau.

Biết cách so sánh

So sánh là cách để mỗi người tiến bộ hơn, do vậy trong quá trình học, mỗi người cần liên tục so sánh giữa các hình mẫu, công cụ, tổ chức với thực tiễn, so sánh bản thân với chính mình qua thời gian...

6 tháng một lần bạn nên làm lại các bài trắc nghiệm, kiểm chứng qua đồng nghiệp, người đỡ đầu chuyên môn.. để có được đánh giá về chính bản thân mình.

Có chương trình hành động để ứng dụng và thử nghiệm

Học viên nên giữ một cuốn sổ tay (có thể là sổ tay điện tử) ghi chép cho riêng mình những điểm có thể ứng dụng được, cũng như chú thích lại các gợi ý, kế hoạch hành động để có thể ứng dụng kiến thức đã học vào công việc cụ thể.

Học xong từng chuyên đề phải xác định được bản thân ứng dụng được những gì hay tham khảo những phương pháp để giải quyết các tình huống đang tồn tại ở công ty.

Việc báo cáo lại trên lớp các thử nghiệm thực tế của mình qua các chuyên đề giúp bạn và các bạn học hình dung tốt hơn về phương thức sử dụng những "vũ khí" mà mình tích lũy được trong chương trình MBA.

Nguyễn Loan