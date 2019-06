Bài toán về bảng số tự nhiên trong kỳ thi APMOPS 2019

Trong 4 phút bạn có thể tìm ra đáp số của bài toán về số tự nhiên trong đề thi APMOPS 2019 hay không?

Topic 41. NATURAL NUMBER GRID

Problem: Arrange consecutive odd natural numbers beginning from 1 into a grid in the following pattern:

Each number is denoted by an identification pair of numbers which are its row and its column. For instance, number 9 on row 2, column 4 will be denoted as (2; 4). Let (a; b) be the identification numbers of 2019. Find a + b.

Dịch đề: Sắp xếp các số tự nhiên lẻ liên tiếp bắt đầu từ 1 vào bảng theo quy luật sau:

Mỗi số trong bảng được đánh dấu bởi một cặp số xác định là hàng và cột của nó. Ví dụ, số 9 nằm trên hàng 2, cột 4 sẽ có cặp số xác định là (2; 4). Gọi (a; b) là cặp số xác định của số 2019. Tính a + b.