Trong 5 phút, bạn có thể giải được bài toán dễ nhất dành cho học sinh 12-13 tuổi trong kỳ thi Toán học trẻ quốc tế tổ chức tại Nam Phi (SAIMC) năm 2019?

Topic 56. RATIO OF AREAS

Problem: In the figure below, a, b, c, d, e, f and g are identical squares. What is the ratio of the shaded area to the area of rectangle ABCD?

Dịch đề: Trong hình dưới đây, a, b, c, d, e, f và g là các hình vuông giống hệt nhau. Tính tỉ số diện tích phần tô đậm trên diện tích hình chữ nhật ABCD.

Minh Phương