Bài toán tung đồng xu trong đề thi InIMC 2017

Bạn có thể tìm đáp số bài toán trong đề thi Olympic Toán học trẻ quốc tế năm 2017 (InIMC 2017) dành cho học sinh 11-12 tuổi trong 4 phút?

Topic 35. COIN TOSSING

Problem: Each of A and B, both starting with 50 dollars each, takes turns in tossing a coin. If the coin lands heads, the other player loses 4 dollars; if the coin lands tails, the other player wins 3 dollars. After each player has tossed the coin 10 times, A has 42 dollars more than B. If A got heads 6 times, how many times did B get heads?

Dịch đề: A và B mỗi người có 50 đôla. Họ luân phiên tung đồng xu. Nếu đồng xu hiện mặt ngửa thì người còn lại bị mất 4 đôla; nếu đồng xu hiện mặt sấp thì người còn lại được nhận 3 đôla. Sau khi mỗi người đã tung đồng xu 10 lần, A có nhiều hơn B 42 đôla. Biết A tung đồng xu được 6 lần hiện mặt ngửa, hỏi B tung đồng xu được bao nhiêu lần hiện mặt ngửa?