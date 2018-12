Bài toán tiểu học của Hong Kong khiến người lớn đau đầu

Hong Kong rất chú trọng phát triển Toán học cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Năm 2013, bài toán xác định làn đỗ xe ôtô của học sinh lớp 1 đã thu hút hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Dưới đây là một bài toán thú vị khác trích từ đề thi Toán tiểu học của Hong Kong năm 2004.

Topic 18: Weights

Problem: Five boxes have different weights. The boxes are weighed in pairs for all possible combinations. (That means each box is weighed with every other box) The weights of all possible pairs are 113 kg, 116kg, 110kg, 117kg, 112kg, 118kg, 114kg, 121kg, 120kg, 115kg. What is the weight of the heaviest box?

Ảnh: Imgur

Dịch đề: Cho 5 chiếc hộp có khối lượng khác nhau. Cân những hộp này theo tất cả các cặp có thể (sao cho mỗi hộp sẽ được cân lần lượt cùng tất cả các hộp còn lại). Ta được các khối lượng cân sau đây: 113 kg, 116kg, 110kg, 117kg, 112kg, 118kg, 114kg, 121kg, 120kg, 115kg. Hỏi khối lượng của hộp nặng nhất là bao nhiêu?