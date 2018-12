Bài toán tiếng Anh tô màu bản đồ

Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) là một trong các cuộc thi có uy tín nhất dành cho lứa tuổi 11-12. Trước năm 2018, định dạng đề thi vòng 2 luôn gồm 6 bài toán tự luận và học sinh phải trình bày lời giải bằng tiếng Anh.

Dưới đây là một bài toán mẫu mực về “Nguyên lý đếm” cho học sinh lớp 6 trong cuộc thi Toán châu Á - Thái Bình Dương vòng 2 năm 2011.

Topic 3: Counting

Problem: The above figure is a map of a nation which has 6 states. They are considering to color these states using 5 colors. Suppose that any two adjacent states, i.e. any two states that share a border, cannot be similarly colored, find the number of ways to color these 6 states.

Dịch đề: Đây là bản đồ của một nước có 6 bang. Họ định dùng 5 màu để tô màu bản đồ. Biết rằng các bang có cùng đường biên thì không được có cùng màu. Tính số cách để tô màu 6 bang đó.