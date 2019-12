Bài toán số chính phương trong đề thi IMSO 2019

Bài toán số chính phương được sử dụng trong kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) lần thứ 16, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 đến 30/11.

Topic 62. PERFECT SQUARES

Problem: Find all positive integers n such that (n! + 2019) is a perfect square. (Here we define n! = 1 × 2 × 3 × ... × n.)

Dịch đề: Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho số (n! + 2019) là số chính phương. (Ở đây n! = 1 × 2 × 3 × ... × n.)

IMSO là kỳ thi thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh dưới 13 tuổi trên toàn thế giới, giúp học sinh phát triển khả năng cao nhất về Toán và Khoa học. Kỳ thi IMSO lần thứ 16 chia thành hai bảng A (quốc tế) và B (thành phố). Năm nay, Việt Nam có 36 học sinh đoạt giải, trong đó có 15 giải vàng, 14 giải bạc và 7 giải đồng. Với 15 giải vàng, Việt Nam là quốc gia có thành tích tốt nhất, đứng thứ hai là Thái Lan với 10 giải vàng; Singapore 6 vàng; Trung Quốc 4; Sri Lanka, Malaysia và Mỹ mỗi nước có một giải vàng.

Minh Phương