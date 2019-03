Bài toán rùa và thỏ chạy thi trong đề APMOPS 2017

Bạn có thể giải được bài toán Olympic châu Á - Thái Bình Dương dành cho học sinh 11-12 tuổi trong 4 phút?

Đề thi vòng 1 Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) dành cho lứa tuổi 11-12 gồm 30 bài toán bằng tiếng Anh. Thí sinh không cần trình bày lời giải mà chỉ cần viết đáp số mỗi bài trên phiếu thi.

Không đơn giản khi trong 4 phút mỗi bài thí sinh phải đọc hiểu, dịch đề rồi giải nháp và điền đáp số lên phiếu bài thi. Sau đây là một bài Toán thú vị với chủ đề thân thiết: "Rùa và thỏ chạy thi".

Topic 28: Same-direction Motion Problems

Problem: A rabbit and a tortoise entered a 10000 m race. The rabbit runs at a speed 5 times as fast as the tortoise. They started at the same instant from the starting line. During the race, the rabbit took a nap while the tortoise ran continuously. When the rabbit woke up, he was 4000 m behind the tortoise. In the end, the rabbit was 200 m away from the finishing line when the tortoise won the race. What is the distance (in metres) covered by the tortoise while the rabbit was sleeping?

Dịch đề:Thỏ và rùa tham gia một cuộc đua 10.000 m. Thỏ chạy với vận tốc nhanh gấp 5 lần vận tốc của rùa. Cả hai bắt đầu cùng lúc ở vạch xuất phát. Trong quá trình đua, rùa chạy liên tục còn thỏ dừng lại để ngủ trưa. Khi thỏ tỉnh dậy, rùa đang chạy trước nó 4.000 m. Khi rùa về đích, thỏ đang ở cách vạch đích 200 m. Hỏi trong khi thỏ ngủ, rùa đã đi được bao nhiêu m?