Bài toán mua ôtô trong BIMC 2018

Toán học trẻ quốc tế (X+IMC) là một trong ba kỳ thi Olympic Toán quốc tế miễn phí có uy tín nhất dành cho khối THCS, cùng với IMSO và APMOPS. Cách viết tên kỳ thi là lấy chữ cái đầu của tên quốc gia đăng cai ghép với IMC. Sau đây là bài toán số học xác định giá ôtô trong kỳ BIMC 2018 được tổ chức vào tháng 7/2018 tại thành phố Burgas, Bulgaria.

Ảnh: Hemmings Motor News

Topic 13: Trading

Problem:

Peter, Anna and Andria bought three identical cars at the same price. Peter initially paid €1300, Anna €1000 and Andria €600. Every month after that, Peter paid €180, Anna €240 and Andria €280 until the price of each car have been exactly paid by the respective person. What is the lowest possible price, in Euros, of the car?

Dịch đề:

Peter, Anna và Andria đã mua ba chiếc xe giống hệt nhau với cùng mức giá. Phí đặt cọc của Peter là € 1300, của Anna là € 1000 và của Andria là € 600. Mỗi tháng sau đó, Peter trả € 180, Anna trả € 240 và Andria trả € 280 cho đến khi họ trả hết chính xác số tiền cho xe của mình. Hỏi giá thấp nhất có thể, bằng Euro, của chiếc xe ôtô là bao nhiêu?