Bài toán lớp 7 của Hungary là thử thách cho nhiều người lớn nếu chỉ được tìm lời giải trong 6 phút.

Topic 61. FINDING AN INTEGER

Problem: Find positive integer N whose sum of digits is 10, given that the sum of the digits of the square of N is 100.

Dịch đề: Tìm số nguyên dương N có tổng các chữ số là 10, biết N bình phương có tổng các chữ số là 100.

Hoàng Phương