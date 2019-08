Bài toán dành cho học sinh lứa tuổi 11-12 trong kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) năm 2007 đã thách thức rất nhiều người lớn.

Topic 50. SUM OF AN INFINITE SERIES

Problem: A ball was dropped from a height of 270m. On each rebound, it rose to 10% of the previous height. Find the total vertical distance travelled by the ball before coming to rest.

Dịch đề: Một quả bóng được thả từ độ cao 270 m. Mỗi lần nảy lên, nó đạt độ cao bằng 10% của độ cao trước đó. Tìm tổng quãng đường theo chiều dọc mà quả bóng đã đi trước khi nó dừng lại hẳn.

Ảnh: Jpost

Minh Phương