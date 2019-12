Bài toán diện tích trong kỳ thi Olympic Toán dành cho học sinh dưới 14 tuổi ở Croatia liệu có làm khó bạn?

Topic 64. RATIOS OF AREAS

Problem: In triangle ABC, points M and N lie on AC and AB respectively. Segment BM intersects segment CN at O. Given that the areas of triangle (ONB), (OBC) and (OCM) are 3, 4 and 2 accordingly, find the area of quadrilateral (ANOM).

Dịch đề: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N lần lượt nằm trên các cạnh AC, AB. Giao điểm của BM và CN là O. Biết diện tích các tam giác (ONB), (OBC) và (OCM) lần lượt là 3, 4, 2. Tính diện tích tứ giác (ANOM).

Minh Phương