Bài toán của Việt Nam dự tuyển IMSO 2018

Trong 3 phút, bạn có tìm ra đáp số bài toán dự tuyển của Việt Nam trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO 2018)?

Topic 52. FINDING PHONE NUMBERS

Problem: All telephone numbers in town X have six digits and each of them begins with the digits 81. Dave finds the scrap of paper shown, with part of Philip’s telephone number on it. How many different possibilities are there for Philip’s telephone number?

Dịch đề: Tất cả các số điện thoại trong thị trấn X đều có 6 chữ số và đều bắt đầu bằng hai chữ số 81. Dave tìm thấy một mảnh giấy vụn ghi một phần số điện thoại của Philip như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu số điện thoại có khả năng là số của Philip?

Minh Phương