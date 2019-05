Bạn có thể tìm đáp số bài toán chu vi của đề thi Olympic Toán & Khoa học quốc tế 2018 dành cho học sinh 11-12 tuổi trong 3 phút?

Topic 34. PERIMETER OF A RECTANGLE

Problem: A rectangle is divided into 9 smaller portions as shown in the figure below. The perimeter, in cm, of the 5 known portions are also given. Find the perimeter, in cm, of the original rectangle.

Dịch đề: Chia một hình chữ nhật thành 9 phần nhỏ như hình dưới đây. Chu vi của 5 phần nhỏ đã được cho trong hình. Tính chu vi của hình chữ nhật ban đầu theo cm.