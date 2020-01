Thứ sáu, 31/1/2020, 04:00 (GMT+7)

Bài tập về động từ khuyết thiếu

"I'm sorry but Mr. Banks isn't here. He _______ left", bạn sẽ chọn "might have", "must have" hay "should have" để điền vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English