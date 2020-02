Thứ tư, 26/2/2020, 04:00 (GMT+7)

Bài tập về cụm động từ trong tiếng Anh

Trong bốn giới từ "to", "at", "of", "with", đâu là từ cần điền vào chỗ trống trong câu "Katie is very similar in personality _____ her mother"?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English