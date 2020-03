Thứ ba, 24/3/2020, 03:00 (GMT+7)

Bài tập về câu so sánh nhất

"Which is _____ planet from the sun?", bạn sẽ chọn "the farest", "the most far" hay "the fathest" để điền vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English