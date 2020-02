Thứ tư, 19/2/2020, 04:00 (GMT+7)

Bài tập về câu bị động trong tiếng Anh

"When we called she didn't answer because she ______ for the job", bạn sẽ chọn "has been interviewed" hay "was being interviewed" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English