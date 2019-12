Thứ hai, 30/12/2019, 08:24 (GMT+7)

Bài tập về 'be about to', 'due to'

"The government ______ to pass the new law by the end of the year", bạn sẽ chọn "is about", " is on the verge" hay "is" để điền vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English