Thứ năm, 26/9/2019, 05:00 (GMT+7)

Bài tập phân biệt 'no', 'none' và 'not'

"____ students came to the class on Friday". Bạn cần điền từ gì vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Ảnh: International Language Theo UsingEnglish