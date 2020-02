Thứ năm, 6/2/2020, 05:00 (GMT+7)

Bài tập điền giới từ chỉ nơi chốn 'in', 'on', 'at'

"The museum is _____ the end of the street", bạn sẽ điền giới từ 'in', 'on' hay 'at' vào chỗ trống trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English