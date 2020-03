Thứ sáu, 27/3/2020, 04:00 (GMT+7)

Bài tập chia động từ trong câu tường thuật

Bạn sẽ chọn "was drinking", "had drunk" hay "had been drinking" để điền vào chỗ trống trong câu "I told John not to drive, because he _____ all night"?

Ảnh: Shutterstock Theo Test English