Ba trẻ mầm non bỏng nặng khi học kỹ năng thoát hiểm

Ba bé gặp nạn gồm: Nguyễn Anh Thư (3 tuổi, quê Hà Nam), Phạm Bùi Gia Khánh (4 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Ngọc Hà Lê (5 tuổi, quê Hà Nam). Các bé đang học lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ (xã Duy Minh, Duy Tiên) do cô giáo Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi) đăng ký, làm chủ.

15h ngày 9/8, Anh Thư, Gia Khánh và Hà Lê cùng 11 bạn lớp 3-5 tuổi học kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi có nguy hiểm. Cô Khoát dùng miếng vải tẩm cồn, đặt trong mâm và đốt minh họa cho tình huống nếu xảy ra cháy thì các cháu biết chạy ra ngoài, gọi người lớn giúp. Tuy nhiên, lớp học trên tầng 2 đang mở cửa sổ, gió mạnh đã làm lửa bùng lên, lan sang ba bé ngồi xung quanh.

Các cô giáo đã dùng khăn dập, nhưng lửa lan nhanh, bắt vào quần áo nên diện tích bỏng rộng, ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên, cho biết. Ngay sau đó, ba trẻ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, cách xã Duy Minh khoảng 15 km.

"Bệnh nhân nhập viện lúc 16h15 trong tình trạng bỏng rải rác toàn thân, nhưng tỉnh táo, không suy hô hấp, các dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định", bác sĩ Đinh Ngọc Tuấn, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, nói. Sau khi làm một số xét nghiệm, sơ cứu ban đầu và đánh giá diện tích bỏng chiếm khoảng 40-50%, bệnh viện nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Đến 20h cùng ngày, các bé được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội) khi bắt đầu rơi vào tình trạng sốc. Bác sĩ điều trị Lê Quang Thảo cho biết, cháu Hà Lê nặng nhất với 52% diện tích bỏng, trong đó 4% bỏng sâu độ 4 tại thân và tay bên phải. Những phần này không thể tự phục hồi, phải cắt bỏ phần da bị hoại tử và cấy da nơi khác vào.

Bệnh nhân Anh Thư bị bỏng diện tích 52% độ 2-3 tại vùng mặt, ngực, hai bên cánh tay và toàn bộ hai chi dưới. Giống Hà Lê, Anh Thư cũng đang phải thở máy. Cháu Gia Khánh bị bỏng diện tích 37% độ 2-3, chủ yếu ở vùng mặt, ngực và hai chi dưới.

Ba bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ chống sốc và truyền dịch, giảm đau, an thần, thở oxy, và làm sạch vết thương. Hiện các bé ở trong phòng cách ly, Gia Khánh tỉnh táo nhất, liên tục đòi về. Hà Lê vẫn lơ mơ, riêng Anh Thư chưa tỉnh, bị băng kín gần khắp người.

Ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ mới hoạt động được 3 tháng, hiện có 2 lớp với 4 giáo viên và 20 học sinh. Trong đó lớp 2 tuổi có 6 trẻ, lớp 3-5 tuổi gồm 14 trẻ.

Cô Nguyễn Thị Khoát có bằng Trung cấp Sư phạm Mầm non và có Chứng chỉ Quản lý giáo dục nên được phép mở lớp. "Lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ đảm bảo đúng quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh hoạt động. Sau sự việc, cô Khoát chủ động liêc lạc với gia đình các bé và công an địa phương để tường trình", ông Tuyến nói.