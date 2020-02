Thứ sáu, 14/2/2020, 08:00 (GMT+7)

Ba cách nói thay thế 'I love you'

Theo thầy giáo Quang Nguyen, thay vì nói "I love you" trong ngày Valentine, bạn có thể nói "You are my soulmate" hay "We have good chemistry".

