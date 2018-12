Tại điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội, công an và trật tự phường đứng ở trước cổng nhằm giữ gìn an ninh, phân luồng giao thông. "Phường Bách Khoa huy động 100% lực lượng đảm bảo an toàn, an ninh tại nhiều nơi, nhiều điểm, đảm bảo đường phố thông thoáng không tắc, không xảy ra tai nạn, không mất trộm mất cắp, không đánh nhau, thí sinh vào thi đúng giờ an toàn", ông Nguyễn Văn Chính, Tổ trưởng an ninh trật tự phường Bách Khoa chia sẻ.