9 phương án chấm cho câu hỏi sai trong đề tiếng Anh lớp 10 TP HCM

Đề thi tiếng Anh ở TP HCM có sai sót

Ở câu 33 bị in nhầm từ "young" thành "your", Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đưa ra 9 phương án chấm thi. Theo đó, thí sinh dùng từ "young" hay "your" đều có điểm. Mức điểm thế nào tùy thuộc vào việc thí sinh phải viết lại đúng cả câu, đúng theo đáp án.

Chiều 2/6, thí sinh kết thúc môn thi thứ hai - Tiếng Anh phản ánh câu số 33 in sai ở phần trả lời. Câu hỏi yêu cầu thí sinh viết tiếp các câu trên theo đúng yêu cầu của đề với dữ kiện:

Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago.

>> Some years back young...

Trong phần trả lời ở khoảng trống để thí sinh viết đáp án vào, đề in thành:

>> Some years back your...