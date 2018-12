6 bí quyết giúp bạn nói tiếng Anh như người Mỹ

Phần lớn học sinh, sinh viên Việt Nam học tiếng Anh gắn liền với cuốn sách giáo khoa, sách bài tập, từ vựng và đề ôn ngữ pháp. Hệ quả của nhiều năm rèn luyện trên sách vở là khi gặp người nước ngoài, mọi câu thoại các bạn nói đều mang hơi hướng của sách giáo khoa, khiến cuộc nói chuyện cứng nhắc và giảm hứng thú rất nhiều. Vậy, làm sao để nói tiếng Anh tự nhiên như người Mỹ?

Cần lưu ý mọi cuốn giáo trình tiếng Anh bạn đọc đều sử dụng “formal English”, là thứ tiếng Anh trang trọng và chuẩn mực thường dùng trong văn viết. Tuy nhiên khi nói chuyện, người bản xứ không phải lúc nào cũng dùng tiếng Anh “chuẩn”, đúng tới từng từ, từng cấu trúc ngữ pháp như nhà trường dạy. Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh là tốt, nhưng chưa đủ. Bạn cần biết khi giao tiếp phần ngữ pháp đó sẽ được “biến tấu” ra sao để sử dụng câu từ “đúng lúc, đúng chỗ”.

6 bí quyết sau đây sẽ giúp bạn nói tiếng Anh như người Mỹ.

1. Nắm được cách nói tắt

Khi viết đoạn văn tiếng Anh, bạn được khuyên viết dài và trọn vẹn ý từng câu từ, tuy nhiên khi nói mọi thứ lại hoàn toàn khác. Người bản xứ rất “lười”, vì thế thường nói tắt rất nhiều từ, chẳng hạn “I’ll” thay vì “I will”; “don’t” thay cho “do not”; “let’s” thay cho “let us” và “can’t” thay cho “can not.” Người Anh và người Mỹ cũng có những cách nói tắt riêng, chẳng hạn khi bạn nghe một người Anh nói câu “I haven’t a pencil”, câu đó tương đương “I don’t have a pencil” trong tiếng Anh-Mỹ.

2. Chú ý tốc độ nói

Bạn cần lưu ý người Mỹ hay nói nhanh, với nhiều từ hay câu hỏi thông dụng họ không phát âm rành mạch như trong từ điển, mà nuốt đi một vài âm. Họ dùng “walkin” thay cho “walking”; “Whajeet” thay cho “what did you eat”; “Gimme” thay cho “give me”.

Một trong những cách giúp bạn “ngấm” dần các câu từ loại này là xem phim tiếng Anh và bắt chước cách diễn đạt của diễn viên. Bạn từng xem series hoạt hình Phineas and Ferbcủa Disney? Bạn sẽ thấy nhân vật trong phim dùng “Whatcha doin?” thay vì “What are you doing?” như trong sách.

Tốc độ nói đóng vai trò quan trọng trong tiếng Anh Mỹ. Ảnh: visco

3. Đọc một vài âm khác đi

Một số người bản xứ thường phát âm những cụm “t’s” nằm giữa một từ thành “d’s”. Ví dụ từ “little” thường được phát âm thành “liddle”; hay “metal” thành “medal”… Điều này khiến nhiều bạn gặp khó khăn trong những lần tập nghe tiếng Anh đầu tiên, nhưng một thời gian sau bạn sẽ ngấm dần và phát âm tiếng Anh được cải thiện đáng kể.

4. Dùng một vài tiếng lóng

Tiếng lóng là thứ tiếng Anh thân mật, được người Mỹ rất ưa chuộng khi dùng với bạn bè đồng trang lứa. Chẳng hạn họ sẽ nói “yeah” hay “yup” thay vì “yes”; hay nói “that’s cool” /”that’s awesome” thay cho “I like it”. Bạn nên “bỏ túi” một vài từ lóng để dùng với bạn bè, tuy nhiên không nên lạm dụng những tiếng này quá nhiều bởi trong một số trường hợp tiếng lóng bị đánh đồng với thô lỗ.

5. Sử dụng thành ngữ

Bạn có thể dùng 1-2 thành ngữ để cuộc nói chuyện thêm phong phú, chẳng hạn “cry a river”, “piece of cake”, “hit the books”… Tuy nhiên, bạn nhớ đừng nên lạm dụng thành ngữ, và cần chắc chắn về nghĩa của chúng trước khi nói.

6. Tìm một người hướng dẫn

Điều cuối cùng, cách tốt nhất để học tiếng Anh hàng ngày là tập nói chuyện với người bản xứ. Điều này nghe có vẻ lý thuyết, tuy nhiên thực tế bạn thường không nhận ra những vấn đề của mình, và một người bạn bản xứ sẽ giúp “chỉnh” bạn ngay mỗi khi bạn “lỡ” nói một vài câu không hợp cảnh. Bạn cũng có thể nhờ họ dạy cách dùng tiếng lóng.

Theo phatamtienganh.vn