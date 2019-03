44 học sinh Hải Dương nhập viện vì ăn nhầm bột thông bồn cầu

Thấy túi bột để ở gầm cầu thang trường học ở TP Chí Linh (Hải Dương), một học sinh lấy ăn và chia cho các em khóa dưới.

Trong giờ ra chơi sáng 4/3, một học sinh lớp 5A trường Tiểu học Bắc An (xã Bắc An, TP Chí Linh, Hải Dương) nhìn thấy 4 túi bột ở gầm cầu thang trường học. Tưởng là bột ăn được, em lấy ra ăn và chia cho các bạn và các em khóa dưới.

Ít phút sau, tất cả bị ngộ độc. "44 học sinh được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Các em đang dần bình phục, nhưng vẫn nằm viện để theo dõi thêm", ông Lưu Văn Bản, Bí thư TP Chí Linh nói.

Nhà chức trách làm rõ, 4 túi bột thông bồn cầu của cô giáo Cao Thị Hà. Cô Hà mua đầu giờ sáng và để ở gầm cầu thang, đợi đến cuối giờ chiều sau khi tan trường mang về nhà để thông tắc bể phốt.

Việc học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu từng xảy ra ở Trường Mầm non xã Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An). Chiều 14/11/2017, nhận hai gói bột thông tắc bồn cầu từ kế toán nhà trường để xử lý, do bận vệ sinh cho một học sinh, cô giáo bỏ tạm vào tủ đựng đồ dùng trong lớp học mà không khóa.

Vắng cô giáo, một trẻ trong lớp mở cửa tủ, lấy một gói bột xé ra chia cho các em khác. Hậu quả ba em nhập viện, không bị đe dọa tính mạng nhưng bị bỏng thực quản, nguy cơ hình thành sẹo dẫn tới hẹp thực quản.