3 chương trình du học hè khắp thế giới

Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM triển khai 3 chương trình du học hè tại Mỹ, Bắc Âu với mục đích học tập thiết thực.

Hầu hết phụ huynh mong muốn sau chuyến du học hè, con sẽ phát triển toàn diện, thay đổi theo hướng tích cực. Đối với những gia đình có định hướng cho con du học, đây là bước chuẩn bị để trẻ dần tiếp cận với môi trường học tập và nếp sống, văn hóa quốc tế một cách tự nhiên, thân thiện.

Viện Đào tạo Quốc tế IEI là một thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM. Viện có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tổ chức các chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở các cấp bậc, trao đổi văn hóa, du học hè và các khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài.

Hè năm nay, IEI mang đến ba chương trình: Du học hè tại Mỹ; học tập SAT tại Mỹ cùng chuyên gia hàng đầu Đại học UC Berkeley và Harvard; du học hè Bắc Âu - tư duy sáng tạo cùng công nghệ. Tất cả chương trình du học hè đều có mục đích học tập thiết thực, rõ ràng. Từng hoạt động giao lưu văn hóa bản xứ, nội dung các tiết học tại trường, địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng đều được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ bởi các giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế và giảng viên tại các trường đại học đối tác.

Ngoài ra, giấy chứng nhận hoàn thành chuyến du học hè của Viện Đào tạo Quốc tế và các trường đại học đối tác cấp là điểm cộng giúp học viên bổ sung vào bộ hồ sơ xin học bổng, visa du học.

Chương trình du học hè tại Mỹ

Trong chuyến đi này, học sinh, sinh viên có dịp trải nghiệm những ngày làm sinh viên tại Đại học CSU San Marcos - Top 31 đại học công lập hàng đầu của Mỹ. Tại khuôn viên CSU San Marcos, các bạn sẽ tham gia vào các tiết học tìm hiểu về môi trường, văn hóa và phong cách học tập tại đất nước cờ hoa. Bên cạnh đó, bạn sẽ lưu trú tại những gia đình bản xứ thân thiện do các trường đại học ở Mỹ lựa chọn, đảm bảo an ninh.

Ngoài tiết học tại lớp, các hoạt động giao lưu văn hóa bản địa, giờ học tiếng Anh, kỹ năng lãnh đạo, kiến thức về STEM và các chuyến tham quan địa điểm nổi tiếng đều được sắp xếp xen kẽ và hợp lý.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 13/7 đến 30/7, dành cho học sinh cấp hai, cấp ba và sinh viên. Chi phí chuyến đi là 160 triệu đồng/ học viên, đăng ký trước 10/5 giảm còn 145 triệu đồng/ học viên (chưa bao gồm lệ phí xin visa).

Chương trình Học tập SAT (Scholastic Aptitude Test) tại Mỹ

Mục đích của chuyến đi du học hè này rất cụ thể, dành cho những bạn quan tâm đến chứng chỉ SAT.

Trong 6 tuần học tập và luyện thi, các chuyên gia từ Đại học UC Berkeley và Harvard sẽ trực tiếp giảng dạy cho học viên kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, đặc biệt là kỹ năng làm bài thi đạt hiệu quả tối ưu đối với tất cả kỹ năng. Chương trình học được biên soạn từ giáo trình mới nhất của The Princeton Review (Cracking the SAT) và College Board (The official SAT Study Guide).

Trong quá trình học, học viên sẽ được đánh giá năng lực cá nhân và được giảng viên tư vấn phương pháp học tập hiệu quả dành cho từng trình độ riêng biệt. Ngoài ra, các chuyên gia sẽ tư vấn cho sinh viên có ý định du học tại Mỹ cách chọn ngành, chọn trường, săn học bổng phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện của từng bạn.

Học viên sẽ sinh hoạt trong ký túc xá trường Đại học Rogers State University. Hành trình khám phá Mỹ cũng sẽ đưa học viên tham quan các danh thắng nổi tiếng sau những giờ học và luyện thi.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 13/7 đến 30/7, dành cho học viên 15 tuổi trở lên. Chi phí chuyến đi là 160 triệu đồng/ học viên, đăng ký trước 10/5 giảm còn 145 triệu đồng/ học viên (chưa bao gồm lệ phí xin visa).

Chương trình Du học hè Bắc Âu

Trường Đại học Turku, Phần Lan, thuộc top 1% các trường đại học hàng đầu thế giới là điểm dừng chân của chuyến đi. Chương trình được xây dựng gồm các lớp học bổ ích như: lập trình game, robot, lego, tìm hiểu về thiên văn, vật lý... Các lớp học giúp học viên phát triển tư duy logic, sự sáng tạo, khả năng Anh ngữ và hiểu thêm nhiều nguyên lý từ cơ bản đến nâng cao trong khoa học.

Xen kẽ các buổi học, bạn trẻ Việt Nam được tìm hiểu văn hóa phương Tây qua các buổi giao lưu cùng người bản xứ và những chuyến tham quan thắng cảnh nổi tiếng, trải nghiệm du thuyền từ thủ đô Helsinki của Phần Lan tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Tiêu chí của hành trình du học hè tại Bắc Âu là "vui mà học, học mà vui".

Chương trình dự kiến diễn ra từ 15/6 đến 25/6, dành cho học sinh cấp 1, 2, 3 và phụ huynh. Chi phí chuyến đi là 160 triệu đồng/ học viên, 80 triệu đồng/ phụ huynh, đăng ký trước 15/5 tặng phí xét visa (phí đã bao gồm tất cả chi phí tham gia các chương trình học, chỗ lưu trú, các bữa ăn, phương tiện đi lại, vé máy bay và bảo hiểm).

