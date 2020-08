Giáo dục trung học New Zealand qua góc nhìn phụ huynh, học sinh

Chất lượng chương trình trung học tại New Zealand thường có sự đồng đều giữa các vùng, học sinh chọn trường theo sở thích, có thể vượt lớp nếu đủ năng lực.

Là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về chuẩn bị kỹ năng tương lai cho học sinh trong ba năm 2017-2019 (bình chọn của tổ chức Economist Intelligence Unit), New Zealand ngày càng thu hút du học sinh quốc tế ở nhiều bậc học. Trong đó, nhiều phụ huynh, học sinh còn chọn du học bậc trung học ở quốc gia này vì có nhiều lợi thế.

Chất lượng đảm bảo, chọn trường theo sở thích

Theo Cơ quan giáo dục New Zealand, New Zealand có 3 loại hình trường phổ thông bao gồm trường công, trường bán công và trường tư thục. Trong đó, trường công có khoảng 85% học sinh theo học. Các trường được phân bổ rộng khắp từ đảo Bắc đến đảo Nam, với nhiều thế mạnh khác nhau nhưng vẫn được đảm bảo về chất lượng giảng dạy.

Trao đổi với Cơ quan Giáo dục New Zealand trong một buổi hội thảo trực tuyến, chị Vân (tốt nghiệp thạc sĩ tại New Zealand và có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ học sinh Việt Nam du học tại quốc gia này) cho biết, qua các chuyến đi thực tế tại New Zealand để tìm hiểu về trường trung học, chị rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ sở vật chất của các trường vùng ngoại ô hoặc các thành phố nhỏ không hề kém ở những thành phố lớn như Auckland, thậm chí có phần lợi thế hơn về quy mô khi sở hữu nhiều sân bóng rộng, xưởng mộc ngay trong trường.

Nhiều trường trung học có cả xưởng mộc để tạo điều kiện cho học sinh được thực hành. Ảnh: ENZ.