Chồng không thích việc tôi cho con đi học thêm để thi trường chuyên

Tôi muốn con học thêm Toán và tiếng Anh, vì thấy chương trình trên lớp chưa đủ để thi vào trường chuyên.

Tôi 36 tuổi, có con trai học lớp bảy. Từ khi con vào cấp hai, mâu thuẫn giữa tôi và chồng ngày càng rõ. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện học thêm và định hướng cho con. Tôi muốn con học thêm Toán và tiếng Anh, vì thấy chương trình trên lớp chưa đủ để thi vào trường chuyên. Tôi sắp xếp cho con học tối thứ hai, thứ tư và sáng chủ nhật. Chồng cho rằng con đã học nhiều nên để con có thời gian chơi thể thao, đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Anh thường nói: "Con chỉ học một lần nhưng tuổi thơ không quay lại được".

Căng thẳng nhất là khi bàn chuyện định hướng nghề nghiệp. Tôi muốn con theo khối A, sau này vào ngành kỹ thuật hoặc công nghệ thông tin, vì thấy cơ hội việc làm tốt. Chồng lại khuyến khích con học vẽ, theo khối V, vì con có năng khiếu mỹ thuật. Anh bảo: "Làm việc mình giỏi và yêu thích mới bền lâu". Tôi thì lo ngành nghệ thuật khó ổn định, dễ thất nghiệp.

Những cuộc trò chuyện về con thường kết thúc bằng sự im lặng hoặc cuộc cãi vã. Con trai tôi bắt đầu cảm nhận được không khí này. Có lần con nói: "Bố mẹ đừng cãi nhau vì con nữa, con không thích". Nghe vậy, tôi thấy mình vừa thương vừa áy náy. Tôi hiểu chồng cũng muốn tốt cho con, nhưng quan điểm quá khác khiến chúng tôi khó tìm tiếng nói chung. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục, con sẽ cảm thấy áp lực và mất động lực học.

Gần đây, tôi nghĩ đến việc cùng chồng gặp chuyên gia tư vấn giáo dục, để nghe góc nhìn khách quan. Nhưng chồng lại nói: "Chúng ta sinh con nuôi con, sao phải nhờ người ngoài?". Tôi đang băn khoăn nên kiên trì theo định hướng của mình hay nhượng bộ để con có tuổi thơ nhẹ nhàng hơn? Liệu có cách nào dung hòa để hai vợ chồng cùng ủng hộ và con không phải là người chịu thiệt?

Bảo Yến