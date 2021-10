Giao dịch tài chính an toàn nhờ hệ thống MB Smartbank

MB Smartbank được Ngân hàng MBBank xây dựng, cho phép khách hàng tự phục vụ hoặc được phục vụ với hàm lượng số tối đa.

Dịch Covid-19 đang gây nhiều trở ngại đến cách thức vận hành của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, dù nhiều hoạt động của người dân, doanh nghiệp bị gián đoạn trong thời gian dịch bệnh nhưng thực tế cho thấy nhu cầu giao dịch tại ngân hàng vẫn không suy giảm. Với những giao dịch cá nhân, người dân vẫn cần đến các chi nhánh ngân hàng để mở tài khoản, đổi, vay, trả tiền gốc vay, gửi tiết kiệm... Tương tự đối với các doanh nghiệp, kế toán là nhóm nhân viên thường được công ty cấp giấy đi đường để thực hiện các giao dịch cần đến chữ ký sống hoặc rút tiền mặt với số lượng lớn.

Tuy nhiên, trước sự khó lường của dịch bệnh, nhiều người đang tỏ ra lo ngại khi phải giao dịch trực tiếp tại các ngân hàng. Hiểu được điều đó, một số ngân hàng đã đẩy mạnh giải pháp "Ngân hàng giao dịch tự động" giúp người dùng tránh được việc tập trung tại những nơi đông người. Nổi bật là mô hình MB Smartbank của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank).

Ngân hàng MBBank đang triển khai 30 điểm MB Smartbank trên toàn quốc, tập trung tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP HCM.

MB Smartbank là mô hình được ngân hàng MBBank xây dựng từ cuối năm 2020 với mục đích nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng, thông qua tính năng đồng bộ O2O (Online to Offline và ngược lại) cùng các giải pháp tư vấn tài chính thông minh. Điều này cho phép khách hàng tự phục vụ hoặc được phục vụ với hàm lượng số tối đa. Đặc biệt, trong thời gian gần đây khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, MBBank tiếp tục chú trọng và phát triển mô hình này nhằm mang đến sự an toàn, tiện lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch.

Hiện nay, Ngân hàng MBBank đang triển khai 30 điểm MB Smartbank trên toàn quốc, tập trung tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP HCM. Với diện tích khoảng 20m2, mỗi điểm được MBBank thiết kế để tối đa hóa trải nghiệm, gần gũi và thân thiện với người dùng. Cụ thể, MB Smartbank phân chia 3 khu vực rõ ràng: khu vực ngồi chờ và tư vấn khách hàng; khu vực tự phục vụ (Self – Service) được trang bị hệ thống máy ATM, CRM, máy in thẻ tự động và khu tự khám phá các sản phẩm dịch vụ (Self – Learning).

Khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch mà vẫn đảm bảo an toàn.

Bên cạnh sự phát triển của Mobile Banking và Internet Banking, hệ thống ngân hàng thông minh chính là mảnh ghép tiếp theo để giúp ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó giúp người dùng thực hiện các giao dịch dễ dàng, thuận tiện hơn so với hình thức truyền thống. Với MB Smartbank, khách hàng có thể thực hiện phần lớn các nhu cầu giao dịch, tài chính cá nhân như: đăng ký tài khoản, mở ứng dụng, rút và nộp tiền mặt, gửi tiền nhanh, phát hành thẻ nhanh (Visa, Napas), thanh toán hoá đơn..

Điểm ưu việt của mô hình O2O là người dùng đã có tài khoản của MBBank khi thực hiện các giao dịch tại MB Smartbank sẽ không phải chuẩn bị và mang theo bất cứ một giấy tờ nào. Điều này giúp cho khách hàng tránh được những nguy cơ rơi, mất trong quá trình di chuyển. Thời gian người dùng sử dụng các dịch vụ cũng được rút ngắn, không mất công lấy số, chờ đợi và mỗi giao dịch sẽ chỉ mất khoảng vài phút.

Cụ thể, với nhu cầu phát hành thẻ nhanh, người dùng chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản. Đầu tiên, khách hàng truy cập app MBBank, chọn dịch vụ thẻ và loại thẻ, sau đó, cần phát hành, kiểm tra các thông tin. Bước 2, tại điểm MB Smartbank, khách hàng quét mã QR và tiến hành in thẻ. Cuối cùng, chỉ cần mở ứng dụng của ngân hàng, kích hoạt thẻ là khách hàng có thể sử dụng chi tiêu ngay. Đặc biệt, các điểm MB Smartbank sẽ được hoạt động 24/7, giúp khách hàng có thể thực hiện giao dịch bất cứ khi nào có nhu cầu.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng "Số hoá điểm giao dịch tốt nhất Việt Nam".

Nhờ đem đến được nhiều lợi ích dành cho khách hàng, trong năm nay, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng "Số hoá điểm giao dịch tốt nhất Việt Nam" (Best Branch Digitisation Implementation in Vietnam) tại lễ trao giải "Đổi mới công nghệ tài chính

(Financial Technology Innovation Awards) do tạp chí The Asian Banker tổ chức. Cũng trong mô hình này, tính năng phát hành thẻ tại chỗ được The Asian Banker đánh giá là điểm ưu việt nhất.

Kể từ thời điểm được triển khai vào cuối năm 2020, mô hình MB Smartbank của Ngân hàng MBBank đã và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trong tương lai, MBBank sẽ tiếp tục phát triển nhiều tính năng như bảo hiểm, khoản tín dụng cá nhân dành cho dân cư, tiểu thương tại địa bàn, chuyển tiền quốc tế online... với mục tiêu mang tới nhiều trải nghiệm tốt cho người dùng.

