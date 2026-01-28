Giao dịch nhà ở dự báo giảm trước áp lực tăng lãi suất

Nhu cầu đầu cơ, lướt sóng nhà ở suy giảm khi lãi suất cho vay có xu hướng tăng, kéo sức hấp thụ có thể sụt giảm theo trong 2026, theo Cushman & Wakefield.

Tại họp báo thị trường ngày 28/1, hãng dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield cho biết đà tăng lãi suất cho vay mua nhà đang ảnh hưởng mạnh đến thanh khoản các phân khúc nhà ở.

Với chung cư, tính tới cuối quý IV/2025, thị trường Hà Nội có gần 6.200 căn hộ được tiêu thụ, giảm 33% so cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới cũng thấp hơn 32% so quý IV/2024, cho thấy thị trường bắt đầu giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng nóng.

Với nhà liền thổ, lượng giao dịch trong quý cuối năm ngoái chỉ đạt 200 căn, giảm 64% theo quý và 77% theo năm, trái ngược với ba quý sôi động trước đó. Lượng cung trong quý này cũng sụt mạnh 87%.

Bà Ngọc Lê, Giám đốc cấp cao bộ phận Tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield, cho biết thanh khoản các phân khúc nhà ở đảo chiều từ cuối năm ngoái khi thị trường tín dụng bước vào chu kỳ tăng lãi suất mới.

Đến cuối tháng 1, các ngân hàng điều chỉnh lãi vay mua bất động sản với mức cố định tăng 1-2% so với cuối năm ngoái, lên 8-10% một năm với khoản vay 12 tháng. Lãi suất thả nổi (mức lãi sau năm đầu tiên) tại một số nhà băng lên đến 12-15% một năm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý đầu tư bất động sản, kéo nhu cầu đầu cơ, lướt sóng sụt giảm.

Theo bà Ngọc, lượng giao dịch nhà ở, nhất là loại hình chung cư, được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư trong hơn hai năm qua. Khi lãi suất cho vay có xu hướng tiếp tục tăng, lực cầu này sẽ sụt giảm, khiến thanh khoản phụ thuộc vào nhóm mua ở thực. Trong khi đó, mặt bằng giá cao lại là rào cản với nhóm người mua này.

Một dãy chung cư ở phía tây Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Dữ liệu của Cushman & Wakefield chỉ ra giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội đạt bình quân 102 triệu đồng một m2, tăng 32% theo năm. Tương tự, phân khúc nhà liền thổ cũng neo ở mức cao, trung bình 262 triệu đồng một m2.

"Cùng với áp lực lãi suất, quy định mới về định danh bất động sản áp dụng từ 1/3 cũng khiến nhóm nhà đầu tư e dè, tác động tới tỷ lệ hấp thụ của thị trường", bà Ngọc nói và khuyến nghị các chủ đầu tư cần chuẩn bị bài toán chiến lược kinh doanh bài bản, tập trung vào phân khúc mua ở thực, vừa túi tiền để tăng khả năng cạnh tranh.

Diễn biến trên cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận. One Housing - đơn vị dịch vụ bất động sản do Masterise Homes và Techcombank hậu thuẫn, cho biết dấu hiệu sụt giảm thanh khoản đã xuất hiện từ quý IV năm ngoái. Thị trường Hà Nội và vùng ven ghi nhận khoảng 9.500 giao dịch chung cư chuyển nhượng, giảm 22% so với cùng kỳ.

"Phân khúc chung cư - vốn dẫn dắt thị trường thời gian qua đang đảo chiều rõ rệt. Nguồn cung mới sẽ góp phần làm dịu đà tăng giá bán, đồng thời khiến tâm lý đầu cơ, lướt sóng suy giảm", One Housing nhận định và dự báo Thủ đô có thể đón thêm 35.000-40.000 căn hộ mở bán mới trong năm nay.

Tuy nhiên, giá bán dự án mới được dự báo tiếp tục tăng và neo cao, dù biên độ tăng không lớn như năm ngoái. Bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, cho biết tác động của bảng giá đất lần đầu áp dụng từ đầu năm nay với mức sát thị trường làm tăng tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng và đền bù của chủ đầu tư. Cùng với đà leo thang của chi phí xây dựng (giá nguyên vật liệu, nhân công và chi phí tài chính) thời gian qua, các chủ đầu tư sẽ tiếp tục tăng giá bán sản phẩm địa ốc.

Dù vậy, bà Minh cho hay thị trường nhà ở ngày càng cạnh tranh gay gắt. Trong hai năm tới, Hà Nội có thể đón hơn 68.000 căn hộ và 10.800 nhà liền thổ mới với xu hướng dịch chuyển ra vùng ven. Với nguồn cung dồi dào, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi chủ đầu tư chú trọng hơn vào chất lượng sản phẩm, giá bán và hạ tầng tiện ích.

Ngọc Diễm