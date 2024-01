Giao dịch nhà đất online tăng trở lại

Tháng 12/2023, lượng tin rao bán và nhu cầu tìm kiếm nhà đất trên sàn online tăng từ 2-4% so với tháng 11, giao dịch đang có cải thiện rõ nét.

Báo cáo của trang giao dịch nhà đất trực tuyến Batdongsan chỉ ra trong tháng 12 năm ngoái, lượng tin rao bán bất động sản trên cả nước tăng thêm 8%, nhu cầu tìm mua nhà đất tăng 2% so với tháng trước đó. Các phân khúc ghi nhận nhu cầu giao dịch tăng bao gồm chung cư và đất nền thổ cư tăng 1%, nhà riêng và nhà phố tăng 4%. Số lượng sản phẩm bất động sản rao bán trong tháng này cũng tăng khá mạnh, từ 6-12% ở mọi loại hình (trừ đất nền dự án).

Cũng theo Batdongsan, trong khi các thị trường phía Bắc còn khá dè dặt, nhu cầu mua không chuyển biến nhiều, làn sóng giao dịch phục hồi rõ nét tại TP HCM và một số tỉnh phía Nam. Cụ thể, TP HCM có lượt tìm mua bất động sản tăng 3%, xét ở cả ba loại hình là căn hộ chung cư, đất nền và nhà mặt phố, giao dịch tăng lần lượt 6% và 8%. Theo sau là nhà riêng (tăng 5%), đất nền thổ cư trong dân (tăng 1%). Số lượng tin rao bán bất động sản tháng vừa qua cũng tăng mạnh 7%, tin rao bán chung cư tăng 9%, bán biệt thự, đất nền cùng tăng 8%, nhà riêng tăng 11% và chỉ có đất nền dự án là tiếp tục giảm 7% so với tháng trước.

Bất động sản khu Nam TP HCM, đoạn qua huyện Nhà Bè, tháng 10/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Đà phục hồi cũng diễn ra tại một số tỉnh miền Nam như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An. Nhu cầu tìm mua nhà đất 3 địa phương trên tăng lần lượt 2% và 8% trong tháng 12, số lượng tin nhà đất rao bán cũng tăng 1-2%, cá biệt có Long An ghi nhận lượng sản phẩm bất động sản rao bán tăng đến 28% so với tháng trước đó nhờ một số dự án mở bán trở lại vào cuối năm ngoái.

Theo đánh giá của Batdongsan, sự hồi phục cả về lượng sản phẩm rao bán và nhu cầu tìm kiếm nhà đất của người dùng trực tuyến phần nào phản ánh chuyển động của thị trường bất động sản online đang cải thiện dần về cuối năm. Sau những động thái tích cực tái khởi động và bán hàng của nhiều doanh nghiệp địa ốc tại TP HCM và các tỉnh vệ tinh, tín hiệu tích cực của thị trường đã xuất hiện ngày càng rõ nét và có thể mạnh hơn ngay từ đầu năm 2024.

Diễn biến trên chợ trực tuyến nhà đất cũng phản ánh phần nào giao dịch bất động sản cuối năm 2023. Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, 6 tháng cuối năm ngoái, tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền đã tăng 13% so với 6 tháng đầu năm này. Qua đó, giúp giảm lượng tồn kho bất động sản nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ và phân khúc đất nền trong các dự án.

Còn theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, riêng quý IV/2023, cả nước có khoảng 7.000 sản phẩm lần đầu tiên ra mắt thị trường, tính chung tổng nguồn cung đạt gần 21.800 sản phẩm, tăng 6% so với quý III/2023. Số lượng giao dịch quý này đạt 5.710 sản phẩm, tăng gấp đôi so với các quý đầu năm. Tỷ lệ hấp thụ tăng 12 điểm % so với cùng kỳ 2022. Về cơ bản, thị trường đã vượt qua khó khăn nhất và đang có tiền đề để vươn lên.

Nguyên Tiêu