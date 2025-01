Giao dịch bất động sản tăng 2,5 lần trong năm 2024

Lượng giao dịch bất động sản thành công năm 2024 tăng 2,5 lần so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ hấp thụ rổ hàng mới tại Hà Nội và TP HCM đạt 50-80%.

Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản 2024 của Viện nghiên cứu Datxanh Services công bố chiều ngày 8/1, 2024 là năm thị trường địa ốc chuyển mình mạnh mẽ cả về cung và cầu.

Cả nước có 29 dự án khởi công, 69 dự án ra mắt và 48 dự án mở bán chính thức với hơn 44.300 sản phẩm mới. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường trung bình khoảng 30-45%, tăng 125% so với 2023. Số lượng giao dịch cũng tăng 2,5 lần, với hơn 20.000 sản phẩm chào bán thành công.

Các tỉnh miền Bắc đang dẫn đầu về cả nguồn cung và thanh khoản với hơn 32.500 sản phẩm nhà đất mở bán sơ cấp (chủ đầu tư chào bán), tăng 496% so với năm trước. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mở bán mới đạt từ 45-50%, tăng từ 20-30%.

Còn với các tỉnh phía Nam, nguồn cung sơ cấp mở bán cũng tăng 33%, với chỉ khoảng 13.000 sản phẩm nhưng mức độ hấp thụ được từ 30-35%, tăng 10-15% so với năm 2023.

Hà Nội là thị trường có thanh khoản cao nhất cả nước, với tỷ lệ hấp thụ trên rổ hàng chào bán mới trung bình đạt 75-80%, còn TP HCM cũng có lượng hấp thụ dự án từ 50-55%.

Sức mua cải thiện cũng kéo theo giá bán bất động sản toàn thị trường năm qua tăng đột biến. Biên độ tăng giá cao nhất rơi vào thị trường Hà Nội với mức trung bình từ 35-60%, trong khi TP HCM và các tỉnh phía Nam cũng ghi nhận mức tăng 10-30%, mạnh nhất là các sản phẩm bất động sản cao cấp, hạng sang.

Bất động sản khu Đông TP HCM ở TP Thủ Đức với các dự án chung cư, đất nền, nhà phố. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, theo báo cáo thị trường từ CBRE Việt Nam, năm 2024 cả nước có khoảng 41.000 căn hộ mở bán, trong đó thị trường Hà Nội chiếm đến 30.900 căn tăng gấp ba so với năm 2023. Còn TP HCM cũng có khoảng 5.050 căn hộ, tăng gấp 26 lần so với quý III/2024. Tỷ lệ hấp thụ các dự án chào bán tại cả hai thị trường ghi nhận trung bình từ 70-90%. Giá bán chung cư Hà Nội tăng 36% còn TP HCM là 24% so với cùng kỳ.

Lý giải nguyên nhân lượng tiêu thụ của thị trường khởi sắc trong năm qua, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc kinh doanh Datxanh Services, cho rằng thị trường bất động sản hứng khởi hơn khi các chính sách mới về luật có hiệu lực. Tâm lý thị trường vững vàng hơn và chiến lược kinh doanh của các chủ đầu tư bất động sản cũng thức thời hơn. Chính sách bán hàng nhẹ nhàng, dễ thở cùng yếu tố lãi suất ổn định góp phần giúp giao dịch bất động sản khởi sắc rõ nét.

Còn theo ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, xu hướng tăng giá đến từ việc dòng tiền đầu tư đã bị nén quá lâu (từ 2021) nên có xu hướng bùng nổ mạnh mẽ khi thị trường có những tín hiệu khởi sắc rõ nét. Năm 2023, cứ 50 khách hàng tiếp cận thì nhiều nhất 5 người có quan tâm. Nhưng gần đây, việc tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, lượng khách quan tâm và mong muốn xuống tiền thật cũng hơn nhiều.

Bên cạnh đó, ông Bình cho rằng thị trường phía Nam vẫn rất khan hiếm nguồn cung, TP HCM và các tỉnh vùng ven dù ghi nhận nhiều dự án bán hàng nhưng thực tế, tỷ lệ rổ hàng triển khai lại rất ít. Một dự án ở quận 9 (cũ) rổ hàng mở bán chỉ khoảng 100 căn nhưng lượng đặt mua trước đến 5.000 người; hay dự án khu vực Đỗ Xuân Hợp, rổ hàng chỉ có 500 căn nhưng cũng hơn 2.000 booking...

"Với một thị trường hơn 10 triệu dân thì lượng nguồn cung như vậy là quá ít, không bất ngờ khi nhiều dự án cháy hàng khi mở bán", ông Bình cho hay.

Dự báo về thị trường năm 2025, ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Datxanh Services cho rằng, theo kịch bản kỳ vọng, nguồn cung bất động sản sơ cấp toàn thị trường trong năm nay dự kiến vào khoảng 80.000 sản phẩm, trong đó nguồn cung mới mở bán lần đầu là khoảng 43.000 sản phẩm, tăng từ 30- 40% so với năm trước. Trong bối cảnh lãi suất thả nổi của ngân hàng vẫn trong biên độ từ 10-12%, tỷ lệ hấp thụ của thị trường dự kiến tăng 35-40%, kéo theo đó là giá nhà cũng sẽ nhích lên thêm 10-15%.

Ông Tiến dự báo "Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Bình Dương sẽ là những thị trường dẫn sóng, các thị trường vệ tinh lân cận sẽ đi theo sau.

Phương Uyên