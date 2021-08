Gianni Versace bị tố cáo nợ tiền người mẫu

Người mẫu Fabio Lanzoni nói nhà thiết kế quá cố Gianni Versace nợ anh tiền chụp hình quảng cáo nước hoa.

Hôm 19/8, trong một cuộc phỏng vấn với People, Fabio Lanzoni kể về sự nghiệp làm mẫu trong những năm 1990, trong đó có mối hợp tác với Versace. Siêu mẫu là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa Mediterraneum của hãng. Theo Fabio, đó là bản hợp đồng lớn nhất mà một người mẫu từng có khi đó.

"Hợp đồng trị giá hàng triệu USD, cộng 6% mức tăng trưởng, doanh thu. Khi tôi bắt đầu tham gia chiến dịch quảng cáo, loại nước hoa đó đột nhiên trở thành cơn sốt", anh nói với People. Tuy nhiên, siêu mẫu cho biết Gianni Versace không trả đủ tiền cho anh như trong hợp đồng. Anh nói: "Ông ấy nợ tôi 1 triệu USD cho buổi chụp hình. Gianni Versace không phải là một người trung thực. Chúa phù hộ cho linh hồn của ông ấy, nhưng sự thật mãi là sự thật". Đại diện Versace chưa phản hồi về thông tin này.

Fabio Lanzoni quảng cáo nước hoa Mediterraneum của Versace. Ảnh: Versace

Gianni Versace là một trong những huyền thoại thiết kế Italy, người sáng lập nhà mốt lừng danh Versace. Tháng 7/1997, ông bị sát hại trước bậc thềm dinh thự của mình ở Miami. Từ đó đến nay, em gái ông - Donatella Versace - thay anh trai lèo lái nhà mốt.

Fabio Lanzoni sinh năm 1959 ở Milan trong gia đình có cha là kỹ sư cơ khí. Dù cha không ủng hộ việc làm mẫu, Fabio vẫn quyết tâm theo đuổi sở thích. Năm 1987, anh đến New York lập nghiệp, ký hợp đồng đầu tiên với công ty quản lý người mẫu Ford Models. Đến năm 1993, hình ảnh của anh xuất hiện ở khắp nơi: sàn diễn, ấn phẩm, tạp chí, video quảng cáo... Ngoài làm mẫu, anh diễn xuất trong The Exorcist III, Zoolander, Knight of Cups, Step by Step, Almost Royal...

Họa Mi (theo People)