Giành sự sống cho cô gái bị xe container cán

TP HCMCô gái 24 tuổi bị xe container cán qua người, dập phổi, vỡ bàng quang và buồng trứng, gãy phức tạp khung chậu, được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 nỗ lực cứu sống.

Đại tá, TS.BS Phan Đình Mừng, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân sốc chấn thương, đa chấn thương nặng, tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao. Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động liên chuyên khoa phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Bác sĩ hội chẩn trên phim chụp của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong ca mổ đầu tiên, bác sĩ cố định ngoài khung chậu để ổn định vùng xương gãy và ngăn ngừa tổn thương thêm cho nội tạng; đồng thời khâu phục hồi bàng quang, bảo tồn hệ tiết niệu và buồng trứng phải. Sau nhiều giờ phẫu thuật khẩn trương, êkíp đã kiểm soát được tình trạng sốc đa chấn thương, cầm máu thành công và cứu sống bệnh nhân.

Hai tuần sau, khi huyết động ổn định, bệnh nhân được tháo cố định ngoài và phẫu thuật lần hai để nắn chỉnh di lệch khung chậu. Ca mổ được hỗ trợ bởi công nghệ in 3D, giúp bác sĩ mô phỏng trước mức độ tổn thương, tiên lượng các khó khăn và xác định vị trí tối ưu để đặt nẹp vít. Nhờ đó, việc kết hợp xương bên trong đạt độ vững chắc cao, giúp bệnh nhân sớm phục hồi vận động. Ngày 6/10, sau gần ba tháng điều trị, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và được xuất viện.

BS.CKI Trần Quang Khanh, Khoa Phẫu thuật chi dưới, Viện Chấn thương Chỉnh hình, thành viên kíp mổ, cho biết bệnh nhân bị gãy khung chậu kiểu "gió thổi" - một dạng gãy rất phức tạp, chiếm khoảng 6% các ca gãy khung chậu. Đây là loại chấn thương do tác động năng lượng cao, khi lực nén từ trước - sau kết hợp với lực bên, khiến một bên cánh chậu mở ra, bên còn lại khép lại, tạo hình ảnh đặc trưng như "bị gió thổi".

"Tổn thương thường kèm theo gãy xương cùng và khớp mu, làm mất vững toàn bộ vòng chậu và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời, đúng cách", bác sĩ phân tích, thêm rằng mục tiêu điều trị là phục hồi cấu trúc và cố định vững chắc khung chậu. Trường hợp này, sau khi nắn chỉnh, kíp mổ cố định cung trước bằng nẹp vít và cung sau bằng vít xốp.

Các y bác sĩ trong phòng phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Mừng, những năm gần đây, Bệnh viện Quân y 175 đã điều trị thành công nhiều trường hợp gãy khung chậu phức tạp, trong đó có một số ca "gió thổi". Tuy nhiên, đây là một trong số ít bệnh nhân bị đa chấn thương nặng nhưng vẫn hồi phục tốt, nhờ kích hoạt kịp thời báo động đỏ liên chuyên khoa, chẩn đoán chính xác và phẫu thuật đúng thời điểm.

Lê Phương