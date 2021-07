Giành sự sống cho bé 10 tuổi viêm cơ tim

Bé gái 10 tuổi viêm cơ tim, từ An Giang chuyển lên TP HCM, các bác sĩ mặc sẵn đồ phòng hộ cá nhân để chuẩn bị thiết lập ECMO, sẵn sàng cứu bệnh nhi.

Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, luôn tay cầm điện thoại nghe hội chẩn, tham vấn đồng nghiệp tuyến dưới trong quá trình bé chuyển viện. Mặt khác, bác sĩ Thy sắp xếp các đồng nghiệp trẻ chuẩn bị đón bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch.

Theo quy định, tất cả bệnh nhi đến thăm khám và cấp cứu tại bệnh viện đều được phân luồng và test nhanh Covid-19, sau đó ổn định tình trạng nguy kịch sẽ kiểm tra chính xác lại bằng PCR, để đảm bảo an toàn phòng dịch cho cả viện.

Nhận định tình trạng bệnh nhi cần can thiệp khẩn, 4 ê kíp từ Khoa Hồi sức Tích cực và Ngoại Lồng ngực trang bị thêm "bộ giáp" phòng hộ cá nhân sẵn sàng đón bé nhập viện.

Không ngoài dự đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhi đang bị sốc tim do viêm cơ tim tối cấp, tim co bóp đờ đẫn, bé không đáp ứng với vận mạch liều cao và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương gan, thận do sốc kéo dài, nguy cơ tử vong rất cao, cần khẩn trương kết nối hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo).

Bác sĩ Thy vừa chỉ huy các điều dưỡng hỗ trợ thông khí, hút đàm, vừa luôn miệng trấn an bệnh nhi gắng gượng chống chọi.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết khi nghe những câu động viên cố gắng, bất chợt bệnh nhi giơ tay lên rồi nắm chặt bàn tay lại, nước mắt chảy trong vô thức.

"Chúng tôi cảm nhận cái nắm tay như cách em ấy trao cả sinh mạng vào các bác sĩ", bác sĩ Vũ chia sẻ.

50 phút trôi qua, hệ thống ECMO được lắp đặt hoàn chỉnh. Bác sĩ các chuyên khoa có mặt, thay phiên hội chẩn tại giường để hỗ trợ bệnh nhi nhanh nhất có thể.

Bé qua cơn nguy kịch, cả ê kíp ngồi gục xuống đầu giường bệnh thở phào nhẹ nhõm, cũng vừa kịp nghe tin kết quả PCR âm tính.

"Ai nấy mừng rỡ tháo bỏ bộ đồ bảo hộ vốn đã dính vào lớp quần áo bên trong vì mồ hôi nhễ nhại", bác sĩ Vũ cho hay.

Thiết lập xong ECMO cũng là lúc nhận kết quả bé âm tính Covid-19, ê kíp tháo đồ phòng hộ, tiếp tục ổn định bé với hệ thống máy móc. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Vũ, đây là một trong vô vàn tình huống khẩn cấp để giành giật sự sống cho bệnh nhi.

Sau 10 ngày điều trị, bé liên tục cải thiện ngoạn mục, cai máy thở, cai ECMO. Ngày 6/7, chức năng tim co bóp ổn định. Dự kiến, bé xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh viêm cơ tim khó phát hiện khi các triệu chứng khởi đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như cảm sốt. Hậu quả của bệnh rất nặng nề, thậm chí tử vong. Hạn chế để trẻ tiếp xúc với người lớn đã mắc những bệnh liên quan đến các siêu vi, dinh dưỡng cho trẻ đầy đủ, chủng ngừa các bệnh bạch hầu, cúm, rubella, quai bị... Trẻ ở tuổi đi học cần tập thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Lê Phương