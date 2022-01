Giành lại mạng sống sản phụ mang song thai mắc thủy đậu

TP HCMThai phụ 36 tuổi nguy kịch do mắc thủy đậu kèm bệnh cơ tim chu sinh, bé gái tử vong trong bụng mẹ, bé trai chào đời suy đa cơ quan.

Bệnh nhân cấp cứu khuya 22/12 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng vật vã, bứt rứt, tím tái, ho, khó thở tăng dần, mang song thai con đầu lòng 32,5 tuần nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, chưa chuyển dạ. Vùng ngực thai phụ có vài bóng nước trên nền viêm da cơ địa cuối thai kỳ.

Người bệnh nhanh chóng suy hô hấp cấp, viêm phổi, suy tim cấp rất nguy kịch, một thai nhi tử vong. Các bác sĩ hội chẩn khẩn, xác định thai phụ sẽ có diễn tiến nguy hiểm đến tính mạng, cần phẫu thuật ngay, càng sớm càng tốt để cứu thai nhi còn lại và hỗ trợ hồi sức cho mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Huyền (Phó Khoa Sản thường, trưởng tua trực sản trong đêm) cho biết ê kíp đã mổ khẩn, đỡ sinh kịp thời bé trai cân nặng 1,4 kg. Bé gái đã lưu trước đó cân nặng 2 kg.

Sau vượt cạn, người mẹ rơi vào suy hô hấp, thở máy, suy đa cơ quan cấp tính. Dựa vào ghi nhận ban đầu cùng với khai thác tiền sử từ người nhà, bóng nước trên người bệnh nhân ngày càng nhiều nên ê kíp điều trị đã nghĩ đến bệnh thủy đậu. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM (chuyên về bệnh truyền nhiễm) được mời hội chẩn khẩn.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cường (Trưởng khoa Gây mê Hồi sức), kết quả xét nghiệm dịch bóng nước ghi nhận sản phụ mắc bệnh thủy đậu. Bệnh nhân bị viêm phổi do thủy đậu cuối thai kỳ bội nhiễm, kèm bệnh lý cơ tim chu sinh, suy tim cấp. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát, điều trị theo phác đồ, hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp... Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh dần, ổn định về hô hấp tuần hoàn và được rút nội khí quản, cai được máy thở.

Giai đoạn nguy kịch nhất đã qua nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại, bệnh nhân phải đối diện với một vấn đề không hề đơn giản khác là bệnh lý cơ tim chu sản, suy tim.

Bác sĩ Phạm Trương Mỹ Dung (Phó Khoa Nội tim mạch) cho biết bệnh cơ tim chu sinh (còn gọi cơ tim chu sản) xuất hiện trong thời gian mang thai hoặc ngay sau khi sinh gây ảnh hưởng đến tính mạng. Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xét nghiệm, điều trị nội khoa để giữ cho lượng dịch dư thừa không bị tích tụ trong phổi, kiểm soát được triệu chứng và giúp tim hồi phục tốt nhất có thể. Sau một tuần điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Song song cuộc chiến giành giật lại sự sống cho người mẹ, y bác sĩ Khoa bệnh lý sơ sinh cũng nỗ lực để đảm bảo an toàn cho bé trai sinh non, nhẹ ký, lúc mới sinh suy đa cơ quan, rối loạn đông máu. Hiện, sức khoẻ bé trai dần ổn định hơn, đã được đoàn tụ với mẹ.

Sản phụ hồi phục, hội ngộ con trai tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Bích Hạnh.

Theo bác sĩ Huyền, sản phụ nếu không may nhiễm bệnh thủy đậu sẽ đối mặt nguy cơ viêm phổi do virus varicella khoảng 10-20%. Người viêm phổi do virus này có nguy cơ tử vong lên đến 40%.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ chuẩn bị có thai nên hoàn tất lịch tiêm ngừa thủy đậu trước đó ít nhất 3 tháng. Bên cạnh việc khám thai định kỳ, sản phụ khi ở chung với những người có triệu chứng giống bị sốt siêu vi thì nên có các biện pháp phòng ngừa đầy đủ và đến ngay các cơ sở y tế gần nhất nếu có triệu chứng bất thường.

Lê Phương