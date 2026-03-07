Giành giật sự sống cho người phụ nữ suy đa tạng do 'sát thủ' não mô cầu

Cần ThơNgười phụ nữ 47 tuổi bị nhiễm khuẩn não mô cầu dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, rối loạn đông máu, đe dọa tính mạng, được kíp bác sĩ cứu sống.

Bệnh nhân Nguyễn Bích Tuyền, 47 tuổi, ở xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu sáng 21/2, trong tình trạng rơi vào hội chứng sốc nhiễm trùng nặng, môi khô, lưỡi dơ, thở nhanh sâu, huyết áp tụt sâu, mạch nhanh nhẹ, tri giác lơ mơ và da nổi bông tím.

Các y bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Bích Tuyền. Ảnh: Kim Điều

Điểm nổi bật nhất khiến bác sĩ trực nghĩ ngay đến bệnh nhân nhiễm não mô cầu (Neisseria meningitidis) là ban xuất huyết với một số có hoại tử rải rác khắp cơ thể.

Với kinh nghiệm của mình, bác sĩ Lâm Phương Thúy – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, đã nhận ra ngay khi tiếp nhận người bệnh nên nhanh chóng cách ly ở phòng riêng biệt. Tiếp theo, bác sĩ xử trí khẩn cấp cho bệnh nhân như đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, hồi sức dịch, vận mạch, kháng sinh điều trị hướng tới tác nhân não mô cầu và cả liên cầu lợn, làm các xét nghiệm để chẩn đoán các biến chứng của bệnh.

Ê kíp bác sĩ hội chẩn với chuyên khoa nhiễm, CDC Cần Thơ và lấy mẫu gửi Viện Paster TP HCM làm xét nghiệm chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh. Viện Pasteur TP HCM sau đó gửi kết quả xác định: bệnh nhân dương tính với Não mô cầu Type B phù hợp với chẩn đoán lâm sàng ban đầu. Bệnh nhân có biến chứng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, toan hóa máu nặng đe dọa tính mạng. Vì thế người bệnh được truyền máu điều chỉnh rối loạn đông máu và lọc máu liên tục.

Sau 12 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện tốt và đã được ngừng lọc máu, rút nội khí quản, các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định...

Theo các bác sĩ, não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây theo đường hô hấp với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng. Bệnh xảy ra đột ngột rầm rộ và tiến triển nhanh tới sốc nội độc tố, trụy tim mạch, suy thận cấp, rối loạn đông máu thường diễn tiến nguy kịch và tử vong nhanh chóng trong 1-2 ngày đầu nếu không được chẩn đoán và xử trí tích cực.

An Bình