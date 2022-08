Giành giật mạng sống cho bé sinh non đa bệnh lý

Quảng NinhBé trai chào đời tuần 28, nặng 700 gr, suy hô hấp, nhiễm khuẩn nặng kèm thoát vị bẹn và lạc tinh hoàn, được các bác sĩ dồn sức giữ mạng sống.

Ngày 16/8, bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, cho biết từ lúc bé chào đời, các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp rất đặc biệt. Bé chỉ nặng 700 gr, suy hô hấp, thoát vị bẹn nghẹt trái, bệnh phổi mạn, nhiễm khuẩn huyết, tiên lượng nặng.

"Thông thường, với trẻ sinh non và cân nặng thấp, cuộc chiến giành lại sự sống cho các bé khó khăn với tiên lượng dè dặt", bác sĩ nói.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ phải cân nhắc từng loại thuốc cho bé, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm để tránh tình trạng hạ thân nhiệt, mất nước và sát sao về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh nhi được bơm thuốc surfactant (điều trị suy hô hấp), thở máy, đặt các đường truyền duy trì dịch nuôi dưỡng và thuốc vận mạch, đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp. Ngoài ra, bé phải dùng kháng sinh, thuốc chống ngừng thở, thuốc điều trị bệnh phổi mạn.

Sau đó, bệnh nhi phát hiện bị thoát vị bẹn nghẹt và lạc tinh hoàn kèm theo. Xác định đây là ca bệnh khó, trẻ sinh non, nhẹ cân mắc đa bệnh lý, các bác sĩ hội chẩn quyết định phẫu thuật kết hợp hồi sức tích cực.

Ca mổ giải phóng khối thoát vị, phẫu tích bảo tồn bó mạch thừng tinh, ống dẫn tinh tạo đường xuống bìu, hạ tinh hoàn xuống bìu.

May mắn, sau gần một tháng điều trị, trẻ cai được máy, tự thở, các chỉ số sức khỏe ổn định, ăn tốt, tiếp tục tăng cân, được ra khỏi lồng ấp.

Bác sĩ chăm sóc trẻ trong lồng ấp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính trên toàn cầu có khoảng 15 triệu trẻ sinh non ra đời, chiếm tỷ lệ 1 trên 10 trẻ sơ sinh. Sinh non được xem là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi. Khoảng một triệu trẻ sinh non tử vong do các biến chứng. Nhiều bé sống sót nhưng phải đối mặt với tình trạng khuyết tật suốt đời, bao gồm khuyết tật thần kinh, tim mạch, thị giác, thính giác.

Riêng tại Việt Nam, theo các tài liệu báo cáo chung, tình trạng sinh non ngày càng tăng. Trung bình cả nước, tỷ lệ sinh non khoảng 7%, mỗi năm có khoảng 100.000-110.000 trẻ sinh non ra đời.

Hầu hết trẻ sinh non sẽ phát triển bình thường, nhưng có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe cao hơn. Do đó, gia đình nên phối hợp bác sĩ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe và sự phát triển của con, kịp thời xử trí khi có biến chứng.

Minh An