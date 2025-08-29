Giảng viên từ 24 trường đại học bàn về học tập kết hợp thực tiễn

Hơn 90 giảng viên, cán bộ quản lý từ 24 trường đại học thảo luận mô hình học tập kết hợp thực tiễn nhằm gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Cộng đồng thực hành giáo dục đại học do Đại học RMIT tổ chức tại Hà Nội và TP HCM.

Phó giáo sư Seng Kiat Kok - Giám đốc phụ trách Sinh viên RMIT Việt Nam khẳng định, học tập kết hợp thực tiễn (WIL) là phương thức hiệu quả để kết nối sinh viên với doanh nghiệp, giúp các em ra trường với kỹ năng, sự tự tin và mạng lưới quan hệ cần thiết.

Trọng tâm của mô hình này là tạo ra trải nghiệm học tập chủ động, chân thực và có tính ứng dụng cao. Thông qua các dự án mô phỏng tình huống thực tế hay cơ hội thực tập, tham quan thực địa, WIL tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng kiến thức học thuật vào bối cảnh thực của các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

Tại chuỗi hội thảo từ tháng 5 đến tháng 8, đại diện các trường cùng thảo luận về những khía cạnh then chốt của WIL như các mô hình hiệu quả để tích hợp WIL vào chương trình giảng dạy, cách đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho kết quả đầu ra....

Lễ tổng kết chương trình của Cộng đồng thực hành giáo dục đại học tại TP HCM ngày 19/8. Ảnh: RMIT

Người tham gia cũng tìm hiểu về phương pháp đánh giá xác thực, các khuôn khổ hỗ trợ khả năng được tuyển dụng, con đường nghề nghiệp và sự thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp. RMIT và các trường đại học cũng giới thiệu dự án đổi mới, góp phần mở ra diễn đàn trao đổi kiến thức và kinh nghiệm.

"Bằng cách tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công nghệ và đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp, chương trình năm nay trực tiếp hỗ trợ các ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong phát triển giáo dục và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai", Phó giáo sư Kok nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ Lý Thiên Trang - Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), thành viên ban cố vấn của Cộng đồng thực hành, chương trình đã giúp các giảng viên và cán bộ quản lý nắm bắt xu hướng giáo dục mới, đồng thời, mở rộng kết nối với đồng nghiệp trên cả nước. Việc tập trung vào học tập gắn với thực tiễn năm nay rất phù hợp với định hướng đổi mới chương trình đào tạo của HUTECH.

Đại diện HUTECH tại khu trưng bày thuộc lễ tổng kết chương trình của cộng đồng thực hành năm 2025. Ảnh: RMIT

Năm 2025 cũng là cột mốc đánh dấu 25 năm thành lập RMIT Việt Nam và 5 năm sáng kiến Cộng đồng thực hành giáo dục đại học. Trong giai đoạn này, sáng kiến đã phát triển thành một mạng lưới gắn kết, quy tụ nhiều giảng viên và nhà quản lý giáo dục cùng chung tay thúc đẩy sự chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hợp tác chặt chẽ giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giáo sư Sherman Young, Thừa hành phó chủ tịch Hội đồng trường, kiêm Phó giám đốc Đại học RMIT, chia sẻ có những tác động tích cực và sáng kiến thiết thực được hình thành từ sự hợp tác trong Cộng đồng thực hành.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy mối quan hệ đối tác bền chặt giữa RMIT và các cơ sở giáo dục Việt Nam trong nhiều năm tới", ông nói thêm.

Với nhiều giảng viên, chương trình là cơ hội trao đổi học thuật, nguồn cảm hứng phát triển nghề nghiệp. Cô Phan Hồng Giang, giảng viên thỉnh giảng Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, mỗi năm, cô đều học hỏi thêm nhiều ý tưởng và công cụ có thể áp dụng trong giảng dạy. Cộng đồng là không gian hữu ích để phát triển, học hỏi và gắn kết với đồng nghiệp.

Một số thành viên Cộng đồng thực hành tại sự kiện tổng kết chương trình năm 2025 tại Hà Nội ngày 28/8. Ảnh: RMIT

Sáng kiến Cộng đồng thực hành giáo dục đại học cũng góp phần phát triển chiến lược "Biến tri thức thành hành động" của RMIT và các định hướng quốc gia, trong đó có đặt giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực làm trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn.

Trong giai đoạn tiếp theo, cộng đồng sẽ tiếp tục tập trung vào đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác và gia tăng tác động xã hội. Các chương trình dự kiến khai thác sâu hơn công nghệ mới nổi, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ tầm nhìn cải cách giáo dục của Việt Nam.

"Việc củng cố chất lượng giáo dục sẽ mang lại tác động trực tiếp đến nền kinh tế. RMIT Việt Nam cam kết xây dựng Cộng đồng thực hành ngày càng bền vững, chia sẻ chuyên môn quốc tế và thúc đẩy đổi mới công nghệ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam", Phó giáo sư Kok khẳng định.

Nhật Lệ