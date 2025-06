Giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng nhận tước hiệu Hiệp sĩ Italy

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Hiếu, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhận huân chương Công trạng Quốc gia và tước hiệu Hiệp sĩ từ Chính phủ Italy.

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Italy, ngày 2/6, ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Italy tại TP HCM, thay mặt Tổng thống Sergio Mattarella, trao tặng Huân chương và tước hiệu Hiệp sĩ cho nam giảng viên.

Đây là danh hiệu cao quý của Chính phủ Italy dành cho công dân nước ngoài, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa Italy và các quốc gia. Ở tuổi 35, TS.KTS. Nguyễn Minh Hiếu thuộc nhóm trẻ tuổi nhất toàn cầu từng được trao tước hiệu này, đồng thời, là nhà khoa học đầu tiên của trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận vinh dự này.

TS.KTS. Nguyễn Minh Hiếu nhận tước hiệu Hiệp sĩ do ông Enrico Padula - Tổng Lãnh sự Italy tại TP HCM trao. Ảnh: Lãnh sứ quán Italy tại TP HCM

Theo Lãnh sự quán Italy tại TP HCM, trong thời gian nghiên cứu tại châu Âu theo chương trình học bổng MAECI do Bộ Ngoại giao Italy tài trợ, TS.KTS. Hiếu đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đại học, giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế.

Cùng với GS. Antonello Alici (Trường ĐH Politecnica delle Marche), anh sáng lập chương trình "The Road to Rome" - cầu nối học thuật giữa hàng trăm sinh viên, nhà thiết kế đến từ Việt Nam, Pháp, Italy, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Lào tiếp cận môi trường đào tạo tiên tiến tại châu Âu thông qua hệ thống đại học, thư viện, di tích và bảo tàng, từ đó đưa ra nhiều nghiên cứu và ấn phẩm khoa học giá trị.

Đến nay, "The Road to Rome" đã tổ chức 5 khóa học trực tiếp và hai khóa trực tuyến, thu hút hơn 1.430 lượt đăng ký. Trong đó, 236 học viên hoàn thành khóa du học và nhận chứng nhận từ Lãnh sự quán Italy.

KTS. Minh Hiếu trò chuyện cùng ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP HCM và ông Enrico Padula. Ảnh: Lãnh sứ quán Italy tại TP HCM

Phát biểu tại buổi lễ, TS.KTS. Nguyễn Minh Hiếu cho biết, những năm tháng học tập tại Italy là bước ngoặt thay đổi cuộc đời, giúp anh nâng cao tri thức, năng lực, định hình tương lai sự nghiệp. Anh muốn sinh viên Việt Nam cũng được trao cơ hội tương tự.

"Huân chương và tước hiệu cao quý này là nguồn động viên lớn đối với tôi, đồng thời, nhắc nhở trách nhiệm của một Hiệp sĩ, tiếp tục nỗ lực cống hiến cho hợp tác khoa học, giáo dục, văn hóa giữa Việt Nam và Italy", anh nói.

TS.KTS. Nguyễn Minh Hiếu là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của ngành kiến trúc Việt Nam với nhiều dấu ấn trong giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Từ 2008 đến 2023, anh liên tiếp đạt giải tại Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc, tốt nghiệp thủ khoa ngành Kiến trúc với điểm tuyệt đối 10/10. Năm 2014, anh bắt đầu giảng dạy với danh hiệu giảng viên trẻ nhất Việt Nam trong lĩnh vực kiến trúc.

Năm 2018, anh nhận danh hiệu "Best Teacher Award", "Best Presentation Award" và huy hiệu Trái tim vàng do Tập đoàn Nguyễn Hoàng trao tặng. Năm 2019, anh được Đại học Silpakorn (Thái Lan) và Politecnica delle Marche (Italy) trao học bổng nghiên cứu tiến sĩ.

Năm 2020, anh nhận bằng chứng nhận của Thị trưởng Armando Altini (hiện lãnh đạo vùng Faleroni, Italy) vì những đóng góp trong nghiên cứu tái cấu trúc đô thị sau thiên tai. Từ 2021 đến nay, TS.KTS. Nguyễn Minh Hiếu là giảng viên cơ hữu, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Từ 2022 đến nay, nam tiến sĩ nhận sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao Italy và các đối tác nhằm nhân rộng mô hình "The Road to Rome" thành tổ chức hỗ trợ sinh viên toàn cầu. Anh kỳ vọng chương trình mở ra cơ hội khám phá kiến trúc và văn hóa Italy, góp phần thúc đẩy đối thoại văn minh giữa các nền tri thức Đông - Tây.

Giảng viên Minh Hiếu dẫn sinh viên tham gia học tập kiến trúc, văn hóa ở châu Âu năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo anh, sinh viên châu Á học tập tại châu Âu mang theo bản sắc riêng để giao lưu, học hỏi; ngược lại, sinh viên châu Âu đến châu Á sẽ có cơ hội tiếp cận một thế giới đang phát triển mạnh mẽ, năng động và sáng tạo.

"Đây là giá trị bền vững mà chương trình hướng tới trong hành trình trở thành nền tảng giáo dục quốc tế đa chiều", anh nói thêm.

Nhật Lệ