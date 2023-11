Giảng viên thiết kế mô hình sân bay 3D

Phòng thực hành E - Lab tại Học viện Hàng không Việt Nam vừa đưa vào sử dụng với kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Phòng lab sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) phục vụ hoạt động đào tạo cho sinh viên. Theo TS Lưu Văn Thuần, Khoa Kỹ thuật Hàng không, thực tế các sân bay luôn đảm bảo an ninh mức độ cao, nên sinh viên rất khó thực hành trực tiếp. Từ thực tế này, giảng viên trường thực hiện các đề tài nghiên cứu số hóa 3D toàn bộ sân bay bằng phần mềm mô hình hóa hình ảnh máy bay, nhà ga, đường băng, sân đỗ… và sử dụng các thiết bị công nghệ thực tế ảo cho sinh viên thực hành. Sinh viên phải thao tác lái xe kéo đẩy tàu bay, xe chở khách, xe thang… trên mô hình 3D đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn của Cục Hàng không Việt Nam giúp làm quen quy tắc điều khiển, an toàn khi sử dụng các phương tiện.