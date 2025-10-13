Giảng viên Nhất Hương giành huy chương Vàng cuộc thi làm bánh quốc tế

Đầu bếp Phan Văn Tình, giảng viên Trung tâm Dạy nghề Bánh Nhất Hương (Nhất Hương Academy), giành hai huy chương Vàng và Bạc tại cuộc thi Asian Pastry Young Chefs Challenge 2025.

Với hai giải của hạng mục Pastry Art Challenge (Open Category), anh góp phần giúp đoàn Việt Nam, với nhiều đầu bếp của Nhất Hương Group, đạt 18 huy chương (4 Vàng, 13 Bạc, 1 Đồng).

Hai tác phẩm giúp Đầu bếp Phan Văn Tình (Chef Tình) ghi dấu ấn tại cuộc thi gồm "Love" (huy chương Vàng) và "Pure Beauty" (huy chương Bạc). Cả hai đều là những chiếc bánh mang giá trị nghệ thuật cao, thể hiện bản sắc Việt Nam.

Chef Tình (thứ hai trái sang) và các đầu bếp của Nhất Hương đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Nhất Hương

"Love" là chiếc bánh kem ba tầng, được điêu khắc hoàn toàn thủ công bằng kem Silver Whip của Nhất Hương, loại topping có độ mịn, bông nhẹ và khả năng giữ phom tốt ngay cả trong môi trường thi đấu khắc nghiệt. Việc lựa chọn kem topping có ý nghĩa riêng, thể hiện cách người thợ biến nguyên liệu quen thuộc trong bếp thành chất liệu sáng tạo nghệ thuật.

Lấy cảm hứng từ chủ đề tình yêu, tác phẩm khắc họa hình ảnh đôi lứa trong khoảnh khắc gần gũi, vừa gợi sự lãng mạn, vừa biểu trưng cho sự hòa hợp và đồng điệu trong cuộc sống. Những đường nét mềm mại cùng chi tiết được chạm khắc kỹ lưỡng từ mái tóc, trang phục đến cánh hoa tạo nên tổng thể hài hòa, gợi đến các tác phẩm điêu khắc cổ điển.

Chiếc bánh Love. Ảnh: Nhất Hương

Chiếc bánh thứ hai - "Pure Beauty" sử dụng nguyên liệu là chocolate trắng Compound Cacao Talk của Nhất Hương Group. Tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, duyên dáng nhưng mạnh mẽ và kiêu hãnh. Trên chiếc bánh, hoa sen biểu tượng của sự thanh cao, vươn lên vượt khó; chim hạc tượng trưng cho hạnh phúc và trường thọ.

Mỗi chi tiết, từ gương mặt, mái tóc đến đôi cánh hạc hay từng cánh hoa đều được nặn và chạm khắc thủ công, đòi hỏi độ tỉ mỉ và khả năng sáng tạo cao, kết hợp giữa nghệ thuật làm bánh, điêu khắc.

Chiếc bánh Pure Beauty. Ảnh: Nhất Hương

Chef Tình cho biết, để hoàn thiện hai tác phẩm, anh đã luyện tập liên tục trong nhiều tuần và thức trắng hai đêm trước khi tham gia cuộc thi tại Trung Quốc. Điều kiện thi đấu tại khách sạn gặp nhiều khó khăn do thiếu phòng chuyên môn và trang thiết bị.

Hai tác phẩm được giám khảo đánh giá cao về tính thẩm mỹ, kỹ thuật tạo hình và cách sử dụng nguyên liệu. Việc sử dụng nguyên liệu Việt Nam do Nhất Hương Group sản xuất được xem là yếu tố giúp tác phẩm đáp ứng tiêu chuẩn khát khe của cuộc thi quốc tế.

Chef Phan Văn Tình bên cạnh hai tác phẩm đạt giải. Ảnh: Nhất Hương

Chef Phan Văn Tình tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật và Thạc sĩ Mỹ thuật tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, từng là họa sĩ tạo hình trước khi theo nghề bánh. Nền tảng mỹ thuật giúp anh định hình phong cách riêng, biến mỗi chiếc bánh thành tác phẩm nghệ thuật.

Gia nhập Nhất Hương Group hơn 15 năm, Chef Tình hiện là nghệ nhân bánh kem và chocolate, đồng thời là giảng viên truyền cảm hứng cho nhiều học viên. Anh được xem là một trong những nhân tố điển hình thể hiện triết lý phát triển của Nhất Hương Group - doanh nghiệp hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bánh và pha chế tại Việt Nam.

Thiên Minh