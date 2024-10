Giảng viên làm máy tự bón phân, phun thuốc trừ sâu cho lúa

Cánh đồng lúa tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức được PGS.TS Vũ Ngọc Ánh (Giảng viên ngành kỹ thuật hàng không, trường Đại học Bách khoa TP HCM) chọn làm nơi thử nghiệm hoạt động máy Airboots dùng để gieo hạt, bón phân, phun thuốc trừ sâu cho lúa. Đây là kết quả sau hơn hai năm nghiên cứu, trải qua 8 phiên bản của PGS Ánh và các đồng sự.

Nhóm thiết kế phương tiện tự hành làm nhiệm vụ gieo hạt, bón phân, phun thuốc trừ sâu... trên ruộng. Theo PGS Ánh, do hoạt động trên mặt đất nên sản phẩm có khả năng mang tải gấp 3 lần so với drone cùng sử dụng nguồn năng lượng, trong khi chi phí năng lượng không đổi nên Airboots tiết kiệm 3 lần so với drone. Máy có thể phát triển thêm thành các module để tăng khả năng mang tải theo nhu cầu sử dụng.