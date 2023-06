Giảng viên đại học bén duyên nghề hướng dẫn học viên trực tuyến

Đam mê IT, anh Nguyễn Hồng Khanh bén duyên với công việc hỗ trợ học viên online và đã làm việc tại FUNiX hơn 5 năm.

Tiếp xúc với Tin học vào năm lớp 7, anh Võ Hồng Khanh, hiện là Trưởng môn Kỹ thuật phần mềm Đại học FPT Đà Nẵng có niềm yêu thích đặc biệt dành cho môn học này và từng tham gia các đội tuyển chuyên Tin tại trường trung học. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Cần Thơ và theo đuổi sự nghiệp giảng dạy, anh tiếp tục nằm trong ban huấn luyện các đội tuyển Olympic Tin học sinh viên và ACM/ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Anh Khanh tin rằng ngành CNTT đến với mình là duyên số. Vì vậy, anh luôn hy vọng có thể giảng dạy, chia sẻ kiến thức cho nhiều học viên và nuôi hoài bão phát triển ngành CNTT trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Võ Hồng Khanh - Trưởng môn Kỹ thuật Phần mềm của ĐH FPT Cần Thơ, đồng thời là mentor FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làm việc tại Đại học FPT Cần Thơ, anh biết tới FUNiX khi 2 bên hợp tác đào tạo cho sinh viên khóa 13 của trường. Anh Hồng Khanh tham gia chương trình với vai trò mentor và trực tiếp hỗ trợ cho sinh viên. "FUNiX là một hệ thống đào tạo khá đặc biệt, trong đó, điểm mạnh nhất là kiểm soát chất lượng học viên thông qua đội ngũ mentor", anh Khanh chia sẻ ấn tượng ban đầu về "trường mây".

Từ đó, anh Khanh bén duyên với công việc hỗ trợ học viên và đã làm việc tại đây hơn 5 năm.

Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về kiến thức IT cho nhiều thế hệ học viên, mentor Hồng Khanh cho rằng hỗ trợ học viên là trải nghiệm thú vị khi vừa giúp người khác hiểu bài, vừa củng cố tri thức của bản thân. Bên cạnh đó, với hệ thống mentor đông đảo, việc chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đồng nghiệp cũng mang lại niềm vui trong nghề.

Công việc mentor cũng mang lại lợi ích thiết thực với khoản thu nhập tương đối tốt. "Năm 2020, tôi tham gia nhiều phiên hỏi thi cuối môn và review (đánh giá) tiến độ, bài học cho học viên. Đến cuối tháng, thu nhập từ FUNiX đủ giúp tôi đóng một chiếc giường tầng mới cho 2 bạn nhỏ, một kỷ niệm đáng nhớ", anh chia sẻ.

Mentor Hồng Khanh (bên phải) coi sự cố gắng của học viên là nguồn cảm hứng, truyền năng lượng tích cực để tiếp tục công việc mentor. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cộng tác cùng FUNIX hơn 5 năm, với anh Khanh, hỏi thi kết thúc môn học là trải nghiệm khác biệt vì mọi học viên đều bình đẳng như nhau, đều có vị trí như nhau và chỉ có thể vượt qua bằng nỗ lực của chính bản thân. "Mentor không cần vị nể học viên là ai, điểm số sẽ tỷ lệ thuận với lượng kiến thức mà người học tiếp thu và ghi nhớ. Dù học viên là người có địa vị nhất định nhưng vào phiên hỏi thi, nếu không học tập nghiêm túc vẫn trượt môn như bình thường", nam mentor chia sẻ.

Công việc hỗ trợ học viên trực tuyến cũng giúp anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng học viên khác nhau. Anh bày tỏ sự trân trọng cho những người vừa học, vừa làm bởi chương trình học của FUNiX cần đầu tư nhiều thời gian, việc học đôi lúc sẽ vất vả. "Sự cố gắng của học viên chính là nguồn cảm hứng, truyền năng lượng tích cực để tôi tiếp tục công việc mentor", anh Khanh cho hay.

Chia sẻ về phương châm làm việc, mentor Hồng Khanh nhấn mạnh 2 điều, một là tâm, phải thật tâm và hết tâm với học viên. Hai là lửa, phải truyền được cảm hứng để học viên thích thú, hứng khởi với việc học. Theo anh, khi bắt đầu học ai cũng muốn tốt, muốn có kiến thức, muốn hoàn thành môn, đỗ đạt cao và vận dụng được kiến thức. Với các tình huống lười nhác hay gian lận trong học tập, anh tin rằng đó là do xuất phát từ khó khăn của người học như học sai phương pháp, học không hiểu nhưng sợ trượt nên mới xảy ra các hiện tượng xấu.

"Đã chọn nghề giáo thì cần hướng dẫn học viên đi đúng đường, chỉ cho học viên một hoặc nhiều giải pháp để họ học hiệu quả hơn. Thay đổi được một con người, dù nhỏ nhưng biết đâu sau này việc nhỏ đó sẽ thay đổi cả cuộc đời họ, đấy là sứ mệnh của giáo dục", anh cho biết.

Nhắn nhủ tới học viên chuyển ngành IT, mentor Khanh bật mí ngành IT không phải ngành khó, các thiên tài xuất chúng rất ít, các bạn giỏi do siêng năng và học tập đúng phương pháp chiếm số đông. Người học IT sớm sẽ có lợi thế hơn so với các bạn học muộn, học sớm để sai sớm, sửa lỗi sớm, tích lũy kinh nghiệm nhiều và sớm thành công.

Minh Tiến