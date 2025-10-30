Giang Nhất Yến ly hôn

Diễn viên Trung Quốc Giang Nhất Yến cho biết cảm thấy khó khăn khi chấm dứt hôn nhân, sự nghiệp không tiến triển.

Trên Mango TV ngày 30/10, Nhất Yến, 42 tuổi, tiết lộ gần đây hoàn tất thủ tục ly dị. Cô không công khai danh tính chồng cũ cũng như vấn đề quyền giám hộ con gái ba tuổi.

Nhất Yến lập gia đình năm 2022, từng vì chồng cũ rời Bắc Kinh đến vùng quê ở tỉnh Vân Nam sinh sống. Ba năm qua, cô không đóng phim, dành phần lớn thời gian bên chồng con, học làm nông.

Diễn viên Giang Nhất Yến. Ảnh: Sina

Những tháng qua cô cảm thấy mất phương hướng, phủ nhận bản thân vì công việc không tiến triển, cuộc sống riêng tư gặp biến cố. Giang Nhất Yến cho rằng sau này cô khó có được cơ hội tốt để vực dậy sự nghiệp.

Tuy nhiên, hè năm nay diễn viên được mời ghi hình show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, gặp các đồng nghiệp nữ, học được ở họ sự mạnh mẽ. Show thực tế giúp Nhất Yến tìm lại động lực sống, tin tương lai tốt đẹp hơn.

Cô gia nhập làng giải trí năm 2006 với vai trò ca sĩ, diễn viên, từng tham gia nhiều phim nổi tiếng như Tứ đại danh bộ (đóng cùng Đặng Siêu, Lưu Diệc Phi), Viên đạn biến mất, Độc giới, Kiếm vũ.

Mỹ nhân 'Tứ đại danh bổ' bỏ phố về quê Nhất Yến khi sinh sống ở Vân Nam. Video: Weibo

Năm 2020, diễn viên vướng tin đồn "làm kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân người khác". Bấy giờ cô phủ nhận nhưng "không ai muốn tin sự thật". Sự việc khiến danh tiếng Giang Nhất Yến ảnh hưởng xấu. Từ năm 2021, cô kiện những người tung tin thất thiệt, năm 2022, một trong số người từng phỉ báng Giang Nhất Yến đăng thư xin lỗi diễn viên.

Theo phán quyết của tòa án, người này còn phải đền bù cho Nhất Yến 60.000 nhân dân tệ (203 triệu đồng). Diễn viên nói: "Lúc thắng kiện, tâm trạng tôi rối bời, vừa cảm thấy được an ủi, vừa thấy biết ơn. Phán quyết của tòa án có nghĩa là im lặng không đồng nghĩa thừa nhận, có nghĩa là cuối cùng tôi đã đi qua sóng gió dư luận".

Như Anh (theo Mango TV)