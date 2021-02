Giáng My, Thanh Mai hội ngộ

TP HCMMC Thanh Mai mời Giáng My đến nhà nấu ăn, mừng ngày tái ngộ sau một năm chị bị kẹt ở Israel vì Covid-19, hôm 24/2.

Thanh Mai về nước hồi đầu năm sau khi bị kẹt ở Israel vì dịch. Một tháng qua, chị cách ly tại khách sạn lẫn nhà riêng, đợi có kết quả âm tính với nCoV nhiều lần mới gặp gỡ mọi người.

Giáng My, Thanh Mai giữ tình bạn thân hơn 20 năm qua. Họ chơi chung nhóm gồm những người đẹp nổi tiếng từ thập niên 1990, như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Thủy Hương, Vũ Cẩm Nhung... Ảnh: Anh Tuấn.

Thời gian Thanh Mai ở nước ngoài, Giáng My thường nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe bạn qua mạng xã hội. Thanh Mai cho biết do thường đi du lịch nước ngoài, chị sớm thích nghi với môi trường sống ở Israel. Sống ở một căn hộ gần biển, mỗi ngày chị lái xe dạo quanh, tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng. Chị làm việc online với các nhân viên để điều hành công ty từ xa. Do chủ yếu ở trong nhà, thời gian rảnh, chị tập gym và yoga để giữ vóc dáng.

Ở buổi gặp mặt, Thanh Mai vào bếp làm các món truyền thống để đãi bạn thân. Một năm xa nhà, chị nhớ nhất là các món ăn Việt Nam. Khi cách ly, chị tự chế biến các món cơ bản hàng ngày, nhờ vậy kỹ năng nấu nướng được tăng thêm.

Đôi nghệ sĩ vào bếp tự nấu trong tiệc gặp mặt. Ảnh: Anh Tuấn.

Thanh Mai sinh năm 1973 tại Nghệ An. Yêu nghệ thuật từ nhỏ, năm 12 tuổi, chị bắt đầu học ballet tại Nhạc viện TP HCM. Năm 1992, Thanh Mai giành giải Á hậu cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh ngày mai" do Hội Điện ảnh tổ chức. Các tác phẩm ghi dấu ấn của chị gồm Ngã ba lòng, Vòng hoa Chompay, Cô thủ môn tội nghiệp, Tình khúc bạch dương...

Diễn xuất Thanh Mai trong 'Tình khúc bạch dương' gây bàn luận Thanh Mai diễn trong phim truyền hình 'Tình khúc bạch dương' năm 2018. Video: VTV.

Giáng My sinh năm 1971, giành danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Người đẹp là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau cuộc thi, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim. Chị từng xuất hiện trong các tác phẩm Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em...Hiện ngoài kinh doanh, Giáng My vẫn tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang.

Tam Kỳ