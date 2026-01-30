Giáng My tạo dáng với váy họa tiết linh vật Bính Ngọ

Người đẹp diện váy suông với đôi ngựa in nổi trên nền lụa cao cấp. Theo nhà mốt, họa tiết phù hợp không khí năm mới, mang ý nghĩa về sự trọn vẹn, thịnh vượng.
Các hình ảnh trên trang phục được cách điệu theo phong cách pop art, tạo cảm giác trẻ trung.
Giáng My tạo dáng với áo dài truyền thống, chất liệu organza. Trong văn hóa Á Đông, sắc đỏ mang ý nghĩa may mắn.
Người đẹp phối trang phục cùng quần nhung, bông tai mang tinh thần cổ điển.
Ngoài ra, hoa hậu chọn nhiều trang phục màu nổi, phù hợp không khí lễ hội.
Với chiếc mini dress, Giáng My tôn đôi chân thon ở tuổi 55.
Thiết kế tối giản về cấu trúc, nhấn vào tỷ lệ dáng và xử lý bề mặt, mang tinh thần cổ điển nhưng vẫn có tính ứng dụng.
Hoa hậu mặc váy bút chì tôn dáng.
Họa tiết hoa bưởi in to trên nền taffeta hồng gợi liên tưởng khu vườn mùa xuân.
Đầm suông chất liệu taffeta với điểm nhấn là độ đứng dáng, giúp người mặc toát lên vẻ sang trọng.
Giáng My cho biết đang trang trí nhà cửa đón Tết cùng gia đình, sau đó sẽ dành nhiều ngày đi du xuân với bạn bè.
Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Thị Giáng My, quê Hà Nội, đoạt danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Đến nay, cô là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau đó, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim, nổi bật qua các dự án như Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em.
Tân Cao
Ảnh: Tiên Nguyễn