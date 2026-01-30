Giáng My tạo dáng với váy họa tiết linh vật Bính Ngọ

Giáng My cho biết đang trang trí nhà cửa đón Tết cùng gia đình, sau đó sẽ dành nhiều ngày đi du xuân với bạn bè.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Thị Giáng My, quê Hà Nội, đoạt danh hiệu Hoa hậu đền Hùng năm 1989. Đến nay, cô là hoa hậu duy nhất của cuộc thi này. Sau đó, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim, nổi bật qua các dự án như Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em.